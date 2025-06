ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年5月29日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2025年5月29日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月も、セガプライズから子どもたちに大人気の『それいけ!アンパンマン』グッズが続々登場!

「SLマン」のポーチを持った大きな「アンパンマン」のぬいぐるみなど全3種がラインナップされます。

それいけ!アンパンマン ころふわ カメラポーズぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ばいきんまん、しょくぱんまん、ドキンちゃん)

「アンパンマン」となかまたちがカメラを構えたふわふわのぬいぐるみ。

カメラを持って、一緒におでかけしたくなるプライズです☆

それいけ!アンパンマン なかよし小物入れぬいぐるみLL“アンパンマン”

サイズ:全長約20×23×34cm

種類:全1種(アンパンマン)

「アンパンマン」が「SLマン」の小物入れを持った大きなぬいぐるみ。

元気いっぱいに手を上げる「SLマン」の小物入れには、キャンディーやおもちゃ、リップなど小さなものが入ります。

それいけ!アンパンマン なかよしマスコットVol.7

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(アンパンマン、しょくぱんまん、ドキンちゃん)

「アンパンマン」となかまたちが色々なポーズをしている、かわいいマスコット第7弾!

ウインクをしている「アンパンマン」と「ドキンちゃん」、にっこり笑顔の「しょくぱんまん」がラインナップされます。

ずっと一緒にいたくなる「アンパンマン」たちのぬいぐるみやマスコット!

2025年5月29日より全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした。

