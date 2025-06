ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、お部屋に吊るせばハワイアンなインテリアになる、ディズニーデザイン「4連のれん」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「4連のれん」スティッチ

© Disney

価格とサイズ:【約85×150】3,990円(税込)、【約85×180】4,490円(税込)

品質:ポリエステル100%

ポール径2cm以下に対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リロ・アンド・スティッチ』シリーズに登場する主人公「スティッチ」デザインののれん。

ハワイを感じる花と「スティッチ」柄の組み合わせが南国ムードたっぷり!

4つのアートの組み合わせが楽しい4連タイプです。

そして「スティッチ」は、リアルなタッチで表現されているのもポイント。

カラフルな色使いや、インパクトたっぷりな大きなロゴも目をひきます☆

生地は、織り表情のあるポリエステル素材を使用。

しなやかなドレープを生み、やや透け感があり軽やかで、裏面はプリントのない白無地になっています。

2種類のサイズから選べるのもうれしい◎

タペストリーとして壁に飾ってもオシャレです。

上部には、ポール径2cm以下に対応した通し穴も。

お手持ちの突っ張り棒などを通して使用できます。

4連なので風を通して、揺れる表情が涼しげ。

お部屋に吊るせばハワイアンなインテリアになる、ディズニーデザイン「4連のれん」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

