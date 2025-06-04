表紙＆巻頭グラビアは乃木坂46・6期生の瀬戸口心月さん！「週刊少年サンデー 27号」本日発売「魔王城でおやすみ」が巻頭カラーに登場
【週刊少年サンデー 2025年27号】 6月4日 発売 価格：380円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年27号」を本日6月4日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭グラビアは乃木坂46・6期生の瀬戸口心月さん。「里帰り」と「旅立ち」をテーマにした巻頭グラフが楽しめる。さらに、ミニインタビューも付いている。
マンガの巻頭カラーは、連載9周年＆400夜突破記念として「魔王城でおやすみ」が登場。センターカラーには「百瀬アキラの初恋破綻中。」が大増27ページで掲載されている。
少年サンデー27号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) June 3, 2025
・表紙&巻頭グラビア[#乃木坂46 #瀬戸口心月]ちゃん!
・??!連載9周年&400夜突破記念巻頭カラー![#魔王城でおやすみ]
・シリーズ第2話![#名探偵コナン]
・Cカラー!&大増27ページ![#百瀬アキラの初恋破綻中。]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/XFYRk3E3hK
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