【週刊少年サンデー 2025年27号】 6月4日 発売 価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年27号」を本日6月4日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙と巻頭グラビアは乃木坂46・6期生の瀬戸口心月さん。「里帰り」と「旅立ち」をテーマにした巻頭グラフが楽しめる。さらに、ミニインタビューも付いている。

　マンガの巻頭カラーは、連載9周年＆400夜突破記念として「魔王城でおやすみ」が登場。センターカラーには「百瀬アキラの初恋破綻中。」が大増27ページで掲載されている。

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