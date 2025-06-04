¥É·³¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢1»î¹ç¤â½Ð¤º¡È»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡É¤Ë¡¡3ÆüÁ°¤Ë³ÍÆÀ¤â¡ÄÊä¶¯¤Î±Æ¶Á¤ÇÊü½Ð
¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤ÎÊä¶¯¤ÇÂå¤ï¤Ã¤ÆDFA
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÊá¼ê¤òDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£5·î31Æü¡ÊÆ±1Æü¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤Î¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ç25»î¹ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢5·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éDFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.272¡¢1ËÜÎÝÂÇ18ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»239ÅÐÈÄ¤Î±¦ÏÓ¡¢¥Û¥»¡¦¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ãÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥óÅê¼ê¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹ß³Ê¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬ÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë