エス・プランニングは、夏季限定のお化け屋敷第1弾「漆黒の道化師」をイオンモール鶴見緑地2階特設会場にて開催します。

エス・プランニングお化け屋敷第1弾「漆黒の道化師」

開催日 :6月21日、22日、28日、29日、7月5日、6日、12日、13日

7月19日〜8月31日

※7月は20日〜毎日開催

※6月7日〜7月18日までは土日のみ開催

開催場所:イオンモール鶴見緑地2階特設会場(チュチュアンナ横)

(大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目17-1)

開催時間:11:00〜19:00(最終受付18:30)

入場料 :1,200円(税込)

イベント企画 エス・プランニングは、夏季限定のお化け屋敷第1弾「漆黒の道化師」をイオンモール鶴見緑地2階特設会場にて開催。

期間は6月21日、22日、28日、29日、7月5日、6日、12日、13日、19日〜8月31日。

『漆黒の道化師』―3度目に現れる“黒いピエロ”の恐怖

ある地方都市で、1年間に5人の子どもが失踪。

共通していたのは「黒いピエロを3回見た」と語っていたこと。

やがて町に噂が広がる――「3度目に黒いピエロに会うと殺される」。

全身真っ黒なそのピエロは、裂けた口元の仮面をつけ、笑っているのか怒っているのかもわからない異様な存在。

そして今、2度ピエロを見た主人公が、3度目の邂逅を迎える――。

逃げ場のない恐怖が、笑いながらやってくる。

このお化け屋敷は自らの足で進むウォークスルー型。

「こんなの初めて!」と言いたくなる、未体験の仕掛けを詰め込みました。

ポップで不思議、なのにクセになる。

ピエロが誘う恐怖を是非体感してください。

ストーリー

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・イオンモール鶴見緑地に “黒いピエロ”がやってくる!エス・プランニングお化け屋敷第1弾「漆黒の道化師」 appeared first on Dtimes.