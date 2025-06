実店舗を東京都墨田区にオープン！ktp.labo／studio f

“人にやさしく、環境にもやさしい”をコンセプトに、エコでサスティナブルな雑貨を取り扱うktp.laboは、2025年5月15日(木)に、東京都墨田区にて実店舗をオープンしました。

ktp.labo/studio f

・オープン日: 2025年5月15日(木)

・所在地 : 東京都墨田区亀沢2-8-6

・営業時間 : 10:00〜17:00 (※12:00〜13:00は休憩のためクローズ)

・定休日 : 土日祝

【主な取り扱い商品】

・天然素材、再生素材を使った生活雑貨

・アップサイクルしたポーチやバッグ類など

・手芸用糸、編み物キット

オンラインショップを中心に展開してきたktp.laboは、環境に配慮した素材や、作り手の想いやストーリー性を大切にした生活雑貨を企画・セレクトし、「使う人にも、環境にもやさしい暮らし」を提案してきました。

実店舗では、ktp.laboこだわりのアイテムたちを、直接手にとって見ることができます。

また、ここ数年SNSやライフスタイル誌などを中心に手芸や編み物の人気が再熱しているなか、店内では手芸ブランド「studio f」の糸も多数取り扱っており、北海道ウールの羊毛を利用した手芸用糸やキットも販売しています。

雑貨と糸が心地よく混ざり合う空間を、楽しめます。

店内の様子

販売商品(芽が出る鉛筆)

販売商品(北海道ウールルームソックス)

