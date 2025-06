データ活用を組織戦略に結びつけるマネジメント視点を習得！イープロジェクト『ビジネスデータアナリティクス基礎講座』

TRADECREATEが運営するプロジェクトマネジメント専門研修サービス「イープロジェクト(E-PROJECT)」は、IIBA(R)(International Institute of Business Analysis)発行の『ビジネスデータアナリティクス(BDA)ガイド』に準拠し、データ活用を組織戦略に結びつけるマネジメント視点のスキルを習得できるオンライン講座『ビジネスデータアナリティクス基礎講座』を2025年6月6日(金)より提供開始します。

イープロジェクト『ビジネスデータアナリティクス基礎講座』

この講座は、データサイエンティストではなく、企業の意思決定層、ビジネスアナリスト、プロジェクトマネージャーなど、データを活かした戦略立案や組織運営を担う人材を対象としており、実務に直結する知識を体系的に習得できます。

修了者にはIIBA(R)の継続認証要件である15CDU(Continuing Development Units)およびPMI(R)のPMP(R)資格継続要件である15PDU(Professional Development Units)が付与されます。

【『ビジネスデータアナリティクス基礎講座』の特長とメリット】

デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する現代において、データに基づいた的確な意思決定と戦略策定は、企業成長の生命線です。

しかし、専門的なデータサイエンスのスキルがなくとも、データを理解しビジネスに活かす能力は、多くのビジネスパーソンにとって不可欠となっています。

イープロジェクトが新たに提供する『ビジネスデータアナリティクス基礎講座』は、このようなニーズに応え、ビジネスの現場でデータを戦略的に活用するための知識と手法を習得することを目的としたオンラインコースです。

eラーニングサンプル

特長

(1)IIBA(R)『ビジネスデータアナリティクス(BDA)ガイド』に準拠した体系的学習国際的なビジネスアナリシスの専門機関であるIIBA(R)の『BDAガイド』に基づき、ビジネス課題の特定からデータアプローチの選定・推進に至るフレームワークやプロセスを学びます。

※本講座はIIBA(R) CBDA(R)認定試験対策講座ではありません。

また、『ビジネスデータアナリティクス(BDA)ガイド』の購入は任意です。

(2)マネジメント層・ビジネス職向けの実践的スキル習得

ビジネスの意思決定者や実務担当者がデータ分析の基本的な知識と手法を理解し、データサイエンティストとの効果的な連携やデータ主導のプロジェクト推進を行えるようになることを目指します。

「調査課題を特定する」「データの収集」「データを分析する」「結果を解釈し、報告する」「結果をビジネス意思決定に活用する」「アナリティクスのための組織レベル戦略を策定する」といったドメインとタスクを網羅的に学習します。

(3)豊富なテクニックと具体的な学習内容

ビジネスシミュレーション、データストーリーテリング、記述統計と推論統計、探索的データ分析、仮説の構築と検証など、30を超える実践的なテクニックを学びます。

動画講義(全38本、5分〜40分/本)、理解度を確認するテスト(各小テスト10問、最終テスト30問、合格点70%・再受験可)を通じて、確実に知識を定着させます。

(4)効率的なCDU/PDU取得が可能

この講座の修了により、CBAP等IIBA(R)資格保有者は15CDU、PMP(R)資格保有者は15PDU(Ways of Working、Power Skills、Business Acumenの合計。

内訳の詳細はウェブサイトを確認してください)を取得できます。

(5)経験豊富な講師陣と充実した学習サポート

PMP(R)、CBAP(R)を保有するインストラクショナルデザイナーが講座を設計。

実務経験・資格指導歴も豊富な講師が担当します。

受講開始から3ヶ月間のメールによる質問サポートが付いています。

【具体的なメリット】

・データに基づいた戦略的意思決定能力の向上:

組織の課題解決や新たな価値創造に向け、データを効果的に活用する視点と手法が身につきます。

・ビジネス部門とデータ専門家の橋渡し:

データサイエンティストとの共通言語を持ち、協働を円滑に進めることで、データ分析プロジェクトの成功率を高めます。

・キャリアアップと専門性の強化:

データリテラシーとビジネスアナリティクスの知識は、DX時代における市場価値を高め、キャリアの選択肢を広げます。

<講座を特にお勧めしたい方(受講対象者)>

・企業の意思決定層、経営企画、事業開発を担当する方

・ビジネスアナリスト、ITコンサルタント、プロジェクトマネージャー

・ビジネスデータアナリティクス業務に関心がある、または日常的に行っている方

・ビジネス部門とデータサイエンティストの連携を強化したい方

・CBAP(R)、PMP(R)資格の継続的な学習(CDU/PDU取得)を目的とする方

