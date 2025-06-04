KinKi Kids¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤ò¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È
KinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î¤³¤È¤¬¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
3Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë -µ³»ÎÊª¸ì-¡×ARENA LIVE¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Æ²ËÜ¤È¾åÇòÀÐ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÆ²ËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¤Ï¡ËÃ¼¤«¤é¸«¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ´°àú¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Î¸Å¾ì¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Ã¤Á¤¬¥Ó¥Ó¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¡Ø¤¢¤¡¡Ä¡ª¤â¤¦Ë¨²»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤¡¡Ä¡ª¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡ª¡Ù¡Ø¤â¤¦Ë¨²»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¡ª¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Ë¨²»¤Á¤ã¤ó¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÊÅØÎÏ¤¹¤ëºÍÇ½¤Ï¡ËË¨²»¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£
3Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥Æ¥¤¥ë -µ³»ÎÊª¸ì-¡×ARENA LIVE¤ÎÀ½ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Æ²ËÜ¤È¾åÇòÀÐ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Ë¨²»¤Á¤ã¤ó¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÊÅØÎÏ¤¹¤ëºÍÇ½¤Ï¡ËË¨²»¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Þ»¿¤·¤¿¡£