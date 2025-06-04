３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．４１ドル（＋０．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３５０．２ドル（－４７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４５０．３セント（－６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．００セント（－３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４０．７５セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．８１（＋１．８８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．４１ドル（＋０．８９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３５０．２ドル（－４７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４５０．３セント（－６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．００セント（－３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４０．７５セント（＋７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．８１（＋１．８８）
出所：MINKABU PRESS