「let one’s hair down」の意味は？直訳は「髪をおろす」だけれど…？【1分英会話】

正解は「くつろぐ、楽にする、リラックスする」でした!

直訳すると「髪をおろす」ですが、「let one’s hair down」には「くつろぐ、楽にする、リラックスする」という意味があります。

かつて、女性は人前で髪を結んでおかなければならず、1人になってくつろぐときにようやく髪をおろすことができた、ということが語源となっているそうですよ。

「I can finally let my hair down.」

(やっとくつろげるわ。)