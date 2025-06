4人組バンド・SEKAI NO OWARIの新曲「図鑑」が、劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』(8月29日公開)の主題歌に決定。楽曲を使用した本予告映像が公開された。独創的な世界観と卓越したメロディセンスで世代を超えて支持されるSEKAI NO OWARIが書き下ろした「図鑑」は、映画が伝えたいメッセージを優しい音楽で描き出した一曲。聴く人それぞれの“居場所探しの旅”に寄り添い、“ふつうじゃない”ワンダーランドの世界を彩り、作品全体をあたたかく包み込む。

楽曲提供に際し、メンバーのSaoriは「どうして自分は上手くできないのだろうと悩みもがく日々が、少しかわいく思える曲になったらいいなと思っています」とコメント。作品への共感と、主人公・りせの旅に重ねた思いを語っている。本予告映像では、何者にもなれず立ち止まっていた大学生・りせが、亡き祖母から届いた一通の招待状に導かれ、不思議の国へと旅立つ姿が描かれる。“ふつうじゃない”があたりまえのその世界には、せかせかと急かす白ウサギ、ひょうひょうとしたマッドハッター、自由すぎる三月ウサギ、ミステリアスなチェシャ猫など、おなじみの個性豊かな住人たちが登場する。「常識なんて大迷惑」「真面目にやれば良いと思ったら大間違い!」「優しさってどういうもの?」といったユニークなキャラクターたちの言葉に振り回されながらも、りせは自分の本音と向き合い、少しずつ前へと歩み出していく。予告映像の後半では、主題歌の歌詞とりせの葛藤が重なるシーンにも注目。思うようにいかない日々や、自分が何者か分からない不安――そのすべてが“好きなもの”を見つけるための旅の途中にあることを感じさせる。アリスとともに、“好き”と“自分”を探すりせの冒険を描いた、前向きでワクワク感あふれる予告編が完成した。さらに、“ふつうじゃない”住人たちを演じるキャスト陣も発表された。サーカス小屋の双子・トゥイードルダム&ディー役には、『ドラえもん』ジャイアン役や『ヒプノシスマイク』山田一郎役で知られる木村昴(ダム役)と、『ハイキュー!!』日向翔陽役の村瀬歩(ディー役)が起用。ヤマネ役には『黒子のバスケ』火神大我役や『ジョジョの奇妙な冒険』東方仗助役の小野友樹。そして、名前も役柄も明かされていない“りんご姿”の謎キャラを演じるのは、『鬼滅の刃』竈門炭治郎役や『東京喰種トーキョーグール』金木研役などで人気の花江夏樹。果たしてその正体とは?今後の続報に注目だ。1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれ、数多く映像化されてきた名作『不思議の国のアリス』を、日本で初めて長編アニメーション映画化。その世界観を大切にしつつ、現代を生きるりせが、“不思議の国に迷い込む”というオリジナル設定で描かれる。なかなかうまくいかない日常に悩む不器用な女の子・りせの視点から見た“新たなアリス”の物語。アニメーション制作は、『SHIROBAKO』『劇場版プロジェクトセカイ 壊れた世界と歌えないミク』等を手掛ける、P.A.WORKS。監督は『色づく世界の明日から』『白い砂のアクアトープ』の篠原俊哉、脚本は『薬屋のひとりごと』『アオのハコ』の柿原優子、コンセプトデザインをは「ファイナルファンタジー」シリーズの新井清志が担当している。■SEKAI NO OWARI Saoriコメント『不思議の国でアリスと』の主人公は、なかなか思い通りにいかない日々を送る女の子です。彼女が困難に立ち向かう姿を、ファンタジックに描くには、どんな言葉が似合うだろう?そう考えているうちに、「環境が合ってなくて、生きてるだけで大変な生き物の姿」が幾つも浮かんできたので、図鑑というタイトルをつけて歌詞を書きました。どうして自分は上手くできないのだろうと悩みもがく日々が、少しかわいく思える曲になったらいいな、と思っています。■トゥイードルダム役:木村昴のコメントもしもこの世の本音と建前に姿形があるなら、多分こんな感じで少し不気味だけど憎めない愛嬌たっぷりの双子になるだろうな〜と、キャラクターを見たときに思いました。トゥイードルディーを演じた村瀬さんと一緒にラップできたのも思い出です。世にも奇妙なダムとディーのサーカス小屋でみなさまをお待ちしております。■トゥイードルディー役:村瀬歩のコメント篠原監督の描く世界観がとても好きでまたご一緒できたこととてもうれしく思っております。みなさんご存知不思議の国のアリスの世界観や登場人物を踏襲しながら、思春期のジレンマやドラマに寄り添っている作品だなと感じました。僕が声を担当したトゥイードルディーがどんな風に物語に絡んでいくのかも楽しみにお待ちいただけますと!昴さんと2人で楽しく収録したバイブスが物語の一助になっていれば幸いです!■ヤマネ役:小野友樹のコメント『不思議の国でアリスと』にて、ヤマネ、ブタさん、電車のアナウンス等々で出演させて頂きます、小野友樹です。アニメ収録の形式上、収録時はまだ線画の状態でアテレコさせて頂いていていたので、どんなアニメーション映像になるのか楽しみにしておりました。が、現在公開されているPVで少しだけ見ることができ、完成が更に楽しみになる素敵な映像です!そして、某朝の子供向け番組でご一緒していた原菜乃華さんと久々に共演できた事も、個人的に嬉しかったことの一つです。アテレコ時に再会できた際、感情を爆発させて涙を流して喜んでくれた姿に、あの頃と変わらない菜乃華さんらしさと、確かな成長を感じられて、作中のりせとどこか重なりつつ僕自身も感激した事を覚えています。という訳で!そんなりせをはじめ、ひと癖もふた癖もある魅力的な登場人物や、不思議の国のアリスの素敵な世界観を存分に堪能できる『不思議の国でアリスと』、是非劇場でお楽しみくださいッ!■???役:花江夏樹のコメントお声がけいただき、大変光栄に思います。幻想的で奥深いこの世界に登場する、ひとくせもふたくせもあるキャラクターたちはとても魅力的で、アフレコ中も自然と愛着が湧きました。どんな役で登場するのかお楽しみに。また、主演の原菜乃華さんとは以前番組でご一緒しており、今回アニメーション作品で再び共演できたことが本当に嬉しいです。ぜひ劇場でご覧ください!