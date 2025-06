4日の『ホンマでっか!?TV』(毎週水曜 後9:00)は、「運気を上げるには6月が最も重要!?下半期の運を自力で上げる方法SP」を放送する。今回のゲストは、岡田結実、平祐奈、高橋みなみ。今年1月の放送では、「自力で運を上げる方法」を評論家軍団が次々と明らかにし大きな話題を呼んだが、実は2025年の運気を上げるには、6月が最も重要だという・そこで今回は、そんな下半期の運を自力で上げる方法を大公開する。

これまで芸能人のブレークや結婚など、数々の大きなニュースを的中させてきた話題の占い芸人・Love Me Doによると、「一般的に、1月が運勢の切り替わりと思われているけれど、(占星術的には)6月が星周りで最も重要な時期」と解説。“幸運の星”と言われる木星の位置が移り変わることで、大きな運の変化が起きるんだとか。そして、6月の中でも“ある3日間”が重要だそうで、「そこで有名人から結婚発表がある」と大予言する。さらに、Love Me Doがスタジオメンバーの超最新運勢ランキングを発表。ゲストの平には「今年、海外制作のドラマからオファーが来ます!」と、さらなる飛躍を予想した一方で、「今のなんでもこなすスタンスから脱却するには…」と、高橋に意外すぎるジャンルへの進出を提言。今、“当たる”と話題のLove Me Doの占いに注目が集まる。そして、自力で運を上げる方法も評論家が伝授。「背筋を伸ばすだけで堂々として強気になれるので、運気が上がる」など、すぐに実践できる方法の数々を紹介する。さらには、延べ37万人のアンケート調査を最新AIで分析した結果、「焼き肉と寿司、どちらが好きかで運が良いかどうかの傾向がわかる」という意外な情報も明らかに。