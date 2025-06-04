【韓国】
消費者物価指数（CPI）（5月）08:00
予想　0.0%　前回　0.1%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.1%（前年比)

【豪州】
実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）10:30
予想　0.5%　前回　0.6%（前期比)
予想　1.5%　前回　1.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想　47.2　前回　47.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00　
予想　48.9　前回　48.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想　50.2　前回　50.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/24 - 05/30）20:00
予想　N/A　前回　-1.2%（前週比)

ADP雇用者数（5月）21:15
予想　11.2万人　前回　6.2万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想　52.3　前回　52.3（非製造業PMI・確報値)
予想　52.1　前回　52.1（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（5月）23:00
予想　52.0　前回　51.6（ISM非製造業景気指数)

【カナダ】
中銀政策金利（6月）22:45
予想　2.5%　前回　2.75%（カナダ中銀政策金利)

※予定は変更することがあります