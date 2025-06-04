【韓国】

消費者物価指数（CPI）（5月）08:00

予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.1% 前回 2.1%（前年比)



【豪州】

実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）10:30

予想 0.5% 前回 0.6%（前期比)

予想 1.5% 前回 1.3%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55

予想 47.2 前回 47.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00

予想 48.9 前回 48.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30

予想 50.2 前回 50.2（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（05/24 - 05/30）20:00

予想 N/A 前回 -1.2%（前週比)



ADP雇用者数（5月）21:15

予想 11.2万人 前回 6.2万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45

予想 52.3 前回 52.3（非製造業PMI・確報値)

予想 52.1 前回 52.1（コンポジットPMI・確報値)



ISM非製造業景気指数（5月）23:00

予想 52.0 前回 51.6（ISM非製造業景気指数)



【カナダ】

中銀政策金利（6月）22:45

予想 2.5% 前回 2.75%（カナダ中銀政策金利)



※予定は変更することがあります

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