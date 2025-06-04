¡ã´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¡äÍûºßÌÀ»á¤¬ÅöÁª¡Ä¾¯Ç¯¹©¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö»ä¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤ÏÈá»´¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÃø½ñ¡Ø·ë¶É¹ñÌ±¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ë¡£ÀÄ¾¯Ç¯´ü¤ò¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤ÇÂÑ¤¨¤¿¾¯Ç¯¹©¤¬¤Ä¤¤¤ËÂç´ÚÌ±¹ñºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¸õÊä¤¬Âè£²£±ÂåÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÌ±¼çÅÞ¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÀ¯ÉÜÈ¯Â¤«¤é£³Ç¯£±¥«·î¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££±£²¡¦£³Èó¾ï²ü¸·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬ºòÇ¯£±£²·î£±£´Æü¹ñ²ñ¤ÇÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤¬ÄÌ²á¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÂ³¤¤¤¿ÂçÅýÎÎÉÔºß»öÂÖ¤Ï£±£·£²Æü¤Ö¤ê¤Ë½ªÂ©¤·¤¿¡££´Æü£±»þ£´£µÊ¬¡Ê³«É¼Î¨£¸£µ¡¥£·£·¡ó¡Ë´ð½à¤ÇÍûºßÌÀ»á¤Ï£´£¸¡¥£³£´¡ó¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤Ç£²°Ì¤Î¶âÊ¸Þ¬¡Ê¥¥à¡¦¥à¥ó¥¹¡Ë¹ñÌ±¤ÎÎÏ¸õÊä¡Ê£´£²¡¥£¸£²¡ó¡Ë¤ò£µ¡¥£µ£²¡ó¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£Íû½Ó¼â¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡Ë²þ³×¿·ÅÞ¸õÊä£·¡¥£·£·¡ó¡¢¸¢±Ñ¹ñ¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥°¥¯¡ËÌ±¼çÏ«Æ¯ÅÞ¸õÊä£°¡¥£¹£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°èÊÌ³«É¼·ë²Ì¤Ç¤âÍûºßÌÀ»á¤ÏÎæÆî¡Ê¥è¥ó¥Ê¥à¡Ë¤È¹¾¸¶¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤ò½ü¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¶âÊ¸Þ¬»á¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤ÇÍûºßÌÀ»á¤Ï£´£µ¡¥£·£¶¡ó¡¢¶âÊ¸Þ¬»á¤Ï£´£³¡¥£¶£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍûºßÌÀ»á¤¬ÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤¿µþµ¦Æ»¤Ç¤ÏÍûºßÌÀ»á¤¬£µ£°¡¥£µ£¹¡ó¡¢¶âÊ¸Þ¬»á¤¬£´£°¡¥£°£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍûºßÌÀ»á¤Ï¡ÖÅöÁª³Î¼Â¡×¤ÎÍ½Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¿£³Æü¸á¸å£±£±»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢¿ÎÀî·ËÍÛ¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡¦¥±¥ä¥ó¡Ë¤Î¼«Âð¤ò½Ð¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤Î°ÎÂç¤Ê·èÄê¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¡×¤È¤·¡Ö»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È»ÈÌ¿¤ò²æ¡¹¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë³°¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡þÍûºßÌÀ»á¡¢¸áÁ°£±£±»þ¤Ë¹ñ²ñ¤Ç½¢Ç¤¼°¡Ä¼çÍ×¿ÍÊªÈ¯É½¤âÍ½Äê
¤½¤Î¸å¡¢¥½¥¦¥ëÆòâãÅçÅÞ»öÌ³½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ»²ËÅ¿Ø¤ò·ãÎå¤·¡¢ÆòâãÅç¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ÖÂçÅýÎÎ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¹ñÌ±¤òÅý¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²æ¡¹¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤âÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î¹ñÌ±¤À¡£º£¤ä²æ¡¹¤Ï³§¡¢°ÎÂç¤ÊÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î°ÎÂç¤ÊÁ´¤¯Æ±¤¸Âç´Ú¤Î¹ñÌ±¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍûºßÌÀ»á¤ÏÁ°²ó¤ÎÂè£²£°ÂåÂçÅýÎÎÁªµó»þ¤Ï£°¡¥£·£³¡ó¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÕú¼â±Ù»á¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçÅýÎÎÁªµóÇÔËÌ£³¥«·î¸å¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¡Ê¿ÎÀî·ËÍÛ²µ¡Ë¤ËÅöÁª¤·¡¢¤½¤Î¸å£²²óÏ¢Â³¤ÇÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤ËÅöÁª¤·¤ÆÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯£´·îÁíÁªµó¤Ç°µÅÝÅª¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¼¡´ü¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿¡£
ÍûºßÌÀ»á¤Ï²áµî¡¢¾¯Ç¯¹©¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£³ºÐ¤«¤é£¶Ç¯´Ö¡¢¹©¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£°ìÆü£±£²»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ËµëÎÁ¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤Ë¾ã³²¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¸¡Äê»î¸³¤ÈÂçÆþ³ØÎÏ¹Íºº¤ò·Ð¤Æ»ÊË¡¹â»î¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¿Í¸¢ÊÛ¸î»Î¡¦¾ëÆî¡Ê¥½¥ó¥Ê¥à¡Ë»ÔÄ¹¡¦µþµ¦¡Ê¥¥ç¥ó¥®¡ËÆ»ÃÎ»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
Âè£²£±ÂåÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤Ï£´Æü¸áÁ°£±£±»þ¤Ë¹ñ²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£ÍûºßÌÀ»á¤ÏÀè·î£²£¹Æü¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢½¢Ç¤¼°·Á¼°¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë¡Ö½¢Ç¤¼°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â½¢Ç¤ÀëÀÀ¼°¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ºÇÂç¸ÂÃ»¤¤»þ´ÖÆâ¤Ë´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀ»á¤Ï¹ñÎ©¸²Ãé±¡¤â»²ÇÒ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¸á¸å¤Ë¤ÏÂçÅýÎÎÈë½ñ¼¼Ä¹¡¢¼óÁê¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡Ä¹¸õÊä¤é¤ò»ØÌ¾¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
£³Æü¸á¸å£¸»þ¤ÎÅêÉ¼½ªÎ»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷£³¶É¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¡¢ÍûºßÌÀ»á¤Ï£µ£±¡¥£·¡ó¤ÎÍ½ÁÛÆÀÉ¼Î¨¤Ç¡¢£²°Ì¤Î¶âÊ¸Þ¬»á¡Ê£³£¹¡¥£³¡ó¡Ë¤ò£±£²¡¥£´¡ó¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íû½Ó¼â»á¤Ï£·¡¥£·¡ó¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤¿»þ¡¢£Ô£Ë¡ÌÂçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¡¦·ÄËÌ¡Í¤È£Ð£Ë¡Ì³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¡¦·ÄÆî¡Ê¥¥ç¥ó¥Ê¥à¡Ë¡Í¤ò½ü¤¤¤ÆÍûºßÌÀ»á¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤â£¶£°Âå°Ê¾å¤ò½ü¤¯Á´Ç¯ÎðÂÓ¤ÇÍûºßÌÀ»á¤¬Í¥°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµóÅêÉ¼Î¨¤Ï£·£¹¡¥£´¡ó¤Ç¡¢Âè£²£°ÂåÂçÅýÎÎÁªµó»þ¤Î£·£·¡¥£±¡ó¤è¤ê¤â£²¡¥£³¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯Âè£±£µÂåÂçÅýÎÎÁªµó¡Ê£¸£°¡¥£·¡ó¡Ë°Ê¹ß¡¢Á´¹ñÃ±°Ì¤ÎÁªµó¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÅêÉ¼Î¨¤À¡£¹°è¼«¼£¶èÊÌ¤Ë¸«¤¿»þ¡¢¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡Ë¹°è»Ô¤¬£¸£³¡¥£¹¡ó¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢ºÑ½£Æ»¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¥É¡Ë¤¬£·£´¡¥£¶¡ó¤ÇºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£