¥»¥«¥ª¥ï¡¡½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡Ö¿Þ´Õ¡×¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡×¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£Å£Ë£Á£É¡¡£Î£Ï¡¡£Ï£×£Á£Ò£É¡×¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ÎÌ¾ºî¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤·¤¿±Ç²è¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡Ý£Ä£é£ö£å¡¡£é£î¡¡£×£ï£î£ä£å£ò£ì£á£î£ä¡Ý¡×¡Ê£¸·î£²£¹Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö¿Þ´Õ¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤¬£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Å£Ë£Á£É¡¡£Î£Ï¡¡£Ï£×£Á£Ò£É¤Î£Ó£á£ï£ò£é¤Ï¡Ö¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤¬º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤À¤í¤¦¡©¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø´Ä¶¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÂçÊÑ¤ÊÀ¸¤Êª¤Î»Ñ¡Ù¤¬´ö¤Ä¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Þ´Õ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²áÄø¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤ß¤â¤¬¤¯Æü¡¹¤¬¡¢¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤¯»×¤¨¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Þ´Õ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¡¦¤ê¤»¤¬¡¢Ë´¤ÁÄÊì¤Î°ä¤·¤¿°ìÄÌ¤Î¾·ÂÔ¾õ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤È¤ê¤»¤Î³ëÆ£¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤â¸ø³«¡£¥µ¡¼¥«¥¹¾®²°¤ÎÌ¾Êª¥³¥ó¥Ó¡¢ÁÐ»Ò¤Î¥È¥¥¥¤¡¼¥É¥ë¡¡¥À¥à¡õ¥Ç¥£¡¼Ìò¤Ë¤ÏÌÚÂ¼Úå¡Ê¥À¥àÌò¡Ë¤ÈÂ¼À¥Êâ¡Ê¥Ç¥£¡¼Ìò¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥ÍÌò¤Ë¤Ï¾®ÌîÍ§¼ù¡¢ÌòÌ¾¤ä¾ÜºÙ¤Ï°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡¢Í£°ì²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥ê¥ó¥´»Ñ¤È¤¤¤¦¥Ê¥¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬±é¤¸¤ë¡£