¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¸òÎ®Àï½éÀï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç6Ï¢ÇÔ¡¡¸Þ½½Íò»á¡ÖÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À
¢¡ ÀèÈ¯¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¹¥Åê¤âÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤Ç¤¤º¡Ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ä¤Ï¤êÅÀ¿ô¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï3Æü¡¢¸òÎ®Àï½éÀï¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç±äÄ¹11²ó¡¦1x¡Ý0¤È¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬ÍèÆüºÇÂ¿128µå¡¦7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6Ï¢ÇÔ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö¡Ê¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¹¥Åê¤Ï¡ËÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ä¤Ï¤êÅÀ¿ô¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡£Á°¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç10»î¹ç°Ê¾åÂ³¤±¤Æ2ÅÀ°Ê¾å¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü2ÅÀ¼è¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤¬´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÂÇÀþ¤âÊ³µ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù