TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡¢³×¿··ÏÌîÅÞ¤ÎÍûºßÌÀ»á¤¬ÅöÁª³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

ÍûºßÌÀ»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î½¸²ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÅöÁª³Î¼Â¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤­¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤ËÈó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¤¿Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬ÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

KBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÀè¤Û¤É¡¢ÍûºßÌÀ»á¤ÎÅöÁª¤¬³Î¼Â¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£21ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£

Àè¤Û¤É¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÅÞËÜÉô¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÅêÉ¼Î¨¤Ï79.4%¤ÇÁ°²ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£

ÁªµóÀï¤ÏÈó¾ï²ü¸·¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿³×¿··ÏÌîÅÞ¤ÎÍûºßÌÀ»á¤¬¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÀµ¼°¤Ê·ë²Ì¤Ï4ÆüÄ«¤Ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÅöÁª¼Ô¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£