Unreal EngineはState of Unreal 2025において、CD PROJEKT REDの「ウィッチャー4」のゲームプレイ映像を公開した。

デモでは通常PS5において、60FPS、レイトレーシングオンで動作する開発者操作のリアルタイムプレイが公開された。プレイデモでは、「ウィッチャー4」の主人公であるシリが森を抜け、街に行く様が紹介された。

街の人々、物乞い、飼われている熊など街には人があふれており、ごみごみした街中だけでなく、山々など壮大な自然も描写され、その表現の凄さの一端が見える映像となっていた。

