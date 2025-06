【北海道チーズ蒸しケーキ ほんものみたいなふわふわポーチBOOK】 6月4日 発売 価格:2,625円

宝島社は、「北海道チーズ蒸しケーキ ほんものみたいなふわふわポーチBOOK」を6月4日に発売する。価格は2,625円。

本書は、山崎製パンのロングセラー商品「北海道チーズ蒸しケーキ」とコラボしたムック第2弾。第1弾となる「北海道チーズ蒸しケーキ」のふわふわぬいぐるみがついた「北海道チーズ蒸しケーキFAN BOOK」は2023年に発売され、17万部突破を記録した。

第2弾となる本誌限定のスペシャル付録は「北海道チーズ蒸しケーキ」そっくりのふわふわポーチ。思わず触りたくなるようなもっちりした手触りに、こんがりした焼き色と北海道マークが細かく再現されている。付属のストラップでショルダーバッグにもなり、2Way使いができる。

誌面では「北海道チーズ蒸しケーキ」の歴史や工場見学、料理インフルエンサーが考案したアイデア・アレンジレシピ、食べ方バリエなど、「北海道チーズ蒸しケーキ」の魅力がたっぷり紹介されている。

「北海道チーズ蒸しケーキ ほんものみたいなふわふわポーチ」

サイズ:約14×21×9cm[最大](縦×横×厚さ)

※ポーチとショルダーひも以外は付録に含まれない

【誌面Topics】

・「北海道チーズ蒸しケーキ」ヒストリー

1999年に誕生した「北海道チーズ蒸しケーキ」。開発当時から「北海道チーズ蒸しケーキ」に携わるふたりのインタビューを紹介。

・“北チー”トリビア

年間販売数は、エベレストの高さを超えている……!?

・アレンジレシピ

料理インフルエンサーが考案したひと手間でさらにおいしくなるアレンジレシピから、簡単味変バリエーションレシピを紹介。

