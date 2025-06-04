『テニプリフェスタ』追加キャスト15人発表 グッズ情報＆出演者一覧あり
テレビアニメ『テニスの王子様』の大型イベント『テニプリフェスタ2025応援』の追加キャスト15人が発表された。イベントは、9月20日＆21日にぴあアリーナMMにて開催され、あわせてキービジュアル、グッズ情報などが解禁された。
「テニプリフェスタ」が2023年に開催されて以来2年ぶりに『テニプリフェスタ2025応援』と題して、2日間3公演で開催。さらに9月21日昼公演をU-NEXTで独占ライブ配信されることが決定した。
また、配信を記念してこれまでに開催された「テニプリフェスタ」5作品をU-NEXTにて無料でライブ配信することも決定。U-NEXTへの会員登録不要で見れる。8月17日より毎週日曜日18時に配信となる。
【画像】謎のペンライト…『テニプリフェスタ』応援グッズ
グッズ情報も到着し、Tシャツやフラッグ付きペンライトなど応援にピッタリなアイテムが多数ラインナップされている。
＜出演キャスト＞
■全公演出演キャスト
皆川純子(越前リョーマ役)、置鮎龍太郎(手塚国光役)、甲斐田ゆき（不二周助役)、高橋広樹(菊丸英二役)、川本成(河村隆役)、小野坂昌也(桃城武役)、木内秀信(忍足侑士役)、永井幸子(幸村精市役)、楠大典(真田弦一郎役)、竹本英史(柳蓮二役)、増田裕生(仁王雅治役)、津田英佑(柳生比呂士役)、高橋直純(丸井ブン太役)、檜山修之(ジャッカル桑原／デューク渡邊役)、森久保祥太郎(切原赤也役)、新垣樽助(木手永四郎役)、杉本ゆう(遠山金太郎役)、遠藤大智(鬼十次郎役)、相葉裕樹(入江奏多役)、細貝圭(君島育斗役)、利根健太朗(ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク役)、斎賀みつき(Q・P役)。
■土曜日出演キャスト
中村太亮(甲斐裕次郎役)、吉野裕行(平古場凛役)、大須賀純(千歳千里役)、内藤玲(金色小春役)、川上貴史(越知月光役)、野島健児(毛利寿三郎役)、落合福嗣(ダンクマール･シュナイダー役)、井藤智哉(ベルティ･B･ボルク役)
■日曜日出演キャスト
諏訪部順一(跡部景吾役)※昼のみ、楠田敏之(宍戸亮役)、保志総一朗(向日岳人役)、安元洋貴(平等院鳳凰役)、笑福亭茶光(遠野篤京役)、沢城千春(エルマー･ジークフリート役)、綿貫竜之介(A･フランケンシュタイナー役)
「テニプリフェスタ」が2023年に開催されて以来2年ぶりに『テニプリフェスタ2025応援』と題して、2日間3公演で開催。さらに9月21日昼公演をU-NEXTで独占ライブ配信されることが決定した。
【画像】謎のペンライト…『テニプリフェスタ』応援グッズ
グッズ情報も到着し、Tシャツやフラッグ付きペンライトなど応援にピッタリなアイテムが多数ラインナップされている。
＜出演キャスト＞
■全公演出演キャスト
皆川純子(越前リョーマ役)、置鮎龍太郎(手塚国光役)、甲斐田ゆき（不二周助役)、高橋広樹(菊丸英二役)、川本成(河村隆役)、小野坂昌也(桃城武役)、木内秀信(忍足侑士役)、永井幸子(幸村精市役)、楠大典(真田弦一郎役)、竹本英史(柳蓮二役)、増田裕生(仁王雅治役)、津田英佑(柳生比呂士役)、高橋直純(丸井ブン太役)、檜山修之(ジャッカル桑原／デューク渡邊役)、森久保祥太郎(切原赤也役)、新垣樽助(木手永四郎役)、杉本ゆう(遠山金太郎役)、遠藤大智(鬼十次郎役)、相葉裕樹(入江奏多役)、細貝圭(君島育斗役)、利根健太朗(ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク役)、斎賀みつき(Q・P役)。
■土曜日出演キャスト
中村太亮(甲斐裕次郎役)、吉野裕行(平古場凛役)、大須賀純(千歳千里役)、内藤玲(金色小春役)、川上貴史(越知月光役)、野島健児(毛利寿三郎役)、落合福嗣(ダンクマール･シュナイダー役)、井藤智哉(ベルティ･B･ボルク役)
■日曜日出演キャスト
諏訪部順一(跡部景吾役)※昼のみ、楠田敏之(宍戸亮役)、保志総一朗(向日岳人役)、安元洋貴(平等院鳳凰役)、笑福亭茶光(遠野篤京役)、沢城千春(エルマー･ジークフリート役)、綿貫竜之介(A･フランケンシュタイナー役)