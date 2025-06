広島県出身の奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieが、12月31日に故郷・広島のグリーンアリーナで大晦日ライブを開催することが決定した。2人がともに還暦を迎える記念すべき年を締めくくる特別公演となる。また、6月4日からは新曲「ショーラー」の音源配信がスタート。全編広島弁のロックナンバーで、先端技術を駆使したミュージックビデオもオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。ミュージックビデオは、ソニー独自の3DCG生成技術を活用し、広島の象徴的な風景を3DCG化したバーチャルプロダクションで撮影された。これにより、あたかも現地で演奏しているかのような臨場感を演出している。標準語訳は広島出身のユニコーン・川西幸一が担当しており、この標準語訳はYouTube概要欄などで確認できる。

12月31日の広島公演は、7月12日に広島からスタートするツアー『Ooochie Koochie TOUR』の締めくくりとして開催。広島を皮切りに全国を巡り、大晦日に再び広島で“祝祭”の集大成を迎える。追加公演のチケット先行抽選シリアルコードは、6月25日発売のアルバム『Ooochie Koochie』初回プレス分に封入される。アルバム『Ooochie Koochie』収録曲も公開された。収録曲は以下の通り。■アルバム『Ooochie Koochie』収録曲M01. おちこちM02. ショーラーM03. GOLDM04. マンデーM05. Do The ShuffleM06. 片恋ハニーM07. GIBSON MANM08. リトルボーイズM09. Three ArrowsM10. OK