国際サッカー評議会(IFAB)は3日、PK時にキッカーが足を滑らせるなどして軸足にもボールが偶発的に当たってからゴールに入った場合、PKのやり直しとすることを発表した。各大会は7月以降からこの競技規則を適用できる。現在の競技規則では意図の有無とキックの結果に関わらず、「他の競技者がボールに触れる前に、キッカーがボールに再び触れる」いわゆる“2度蹴り”の場合は相手の間接フリーキックで再開することになっている。また、これがPK戦で発生した場合はキックの失敗になることが定められている。

