¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡¡¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤Ë£°¡Ý£±ÀËÇÔ¡Ö´°Éõ¤µ¤ì¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡ªÌÀÆü¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£³Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¤Ë£°¡½£±¤ÇÇÔÀï¡£Ï¢¾¡¤Ï¡Ö£³¡×¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¸òÎ®Àï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Ï¼«¿È£²Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¸ÅÎÓ¤À¤Ã¤¿¤¬£³²ó°ì»à°ìÎÝ¡¢ÃæÌî¤ÎÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤òÅê¤¸¤¿¸å¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê£³£¹µå¤ÇÅÓÃæ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤¿ºØÆ£¤äÌøÀî¤¬Ê³Åê¤·¡¢£µ²ó¤Þ¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£¶²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¶Ì°æ¤¬ÀèÆ¬¤ÎÂç»³¤ËÃæ±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Ï½øÈ×¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤Î¹¶Î¬¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¡££´²ó¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å£¸²ó¤Þ¤Ç£´°ÂÂÇ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¡¢£¹²ó¤â£²ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ°æ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ìºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¸òÎ®Àï½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¹Êó¤òÄÌ¤¸¡Ö´°Éõ¤µ¤ì¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡ªÌÀÆü¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£