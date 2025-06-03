Î©·û¡¦¾®Àî´´»öÄ¹¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Çà»³Èø¤·¤ª¤êáÁûÆ°¡ÄÁªµó¤ÎÃá½øÊø²õ¤Ë¡Ö»ä¤ÏÂçÊÑ´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤Ï£³Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£Æ°²è¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¾Âô²ÂÍ£»á¤¬¡¢º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞÈæÎãÂåÉ½¤«¤éÎ©¸õÊäÍ½Äê¤Î»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤Î¸øÇ§¤ËÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¡¢ÄÌ¾Î¡Ö»³Èø¤·¤ª¤ê¡×¤È¤·¤Æ»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¡Ö¡ÊËÜÊª¤Î¡Ë»³Èø¤µ¤ó¤ä¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÉ¾²Á¤äÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¤Þ¤ºÁªµóÀï¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä·Ç¼¨¾ì¤¬Àêµò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£À¯¸«ÊüÁ÷¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¿â¤ìÎ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆàÆóÇÏÎÏÎ©¸õÊäá¤È¼«¾Î¤¹¤ë¡¢Ä¾¤Á¤Ë²ò¼á¤·¤«¤Í¤ëÁªµó±¿Æ°¤¬¸øÁ³¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Æ±À«Æ±Ì¾¸õÊä¤ò¤¢¤ë¼ï¡¢Ë¸³²¹Ô°Ù¤ÈÃÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¼ã´³¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±À«Æ±Ì¾¤ÎÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤É¤ÎÅÞ¤¬¤É¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ø¿¦Áªµó¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿®Ç¤¤òÈÈ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¹çË¡Åª¤ÊÇË²õ¹ÔÆ°¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸ø¿¦Áªµó¤Î¿®Ç¤¸øÀµ¤òÈÈ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ä¤ÏÂçÊÑ¡¢´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¯¼£Á´ÂÎ¤¬¤ä¤ä¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤È´Ø·¸À¤¬¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î»ä¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±³Êº¹¤äÉÏº¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬ÁÂ³°´¶¤äÌµÎÏ´¶¤ò´¶¤¸¡¢º£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç²¿¤«¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ãá½ø¤ä¥ë¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢ÇË²õ¾×Æ°¤òÊú¤¤«¤Í¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤ÎÀ¯¼£²È¤äÀ¯ÅÞ¤¬Í¸¢¼Ô¤Î¿´Íý¤ò»þ¤Ë¤¢¤ª¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ËÊØ¾è¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢»ä¤ÏÂçÊÑ´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£