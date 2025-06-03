23:00
米製造業新規受注（4月）
予想　-3.1%　前回　3.4%（4.3%から修正）（前月比)

米JOLTS求人件数（4月）
予想　710.0万人　前回　719.2万人

米耐久財受注（確報値）（4月）
予想　-6.3%　前回　-6.3%（前月比)
予想　0.2%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

4日
1:15　
チュディン・スイス中銀理事、講演

1:45　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

2:00　
クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

4:30　
ローガン・ダラス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）

※予定は変更されることがあります。