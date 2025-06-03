ＮＹ市場 この後のイベント
23:00
米製造業新規受注（4月）
予想 -3.1% 前回 3.4%（4.3%から修正）（前月比)
米JOLTS求人件数（4月）
予想 710.0万人 前回 719.2万人
米耐久財受注（確報値）（4月）
予想 -6.3% 前回 -6.3%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
4日
1:15
チュディン・スイス中銀理事、講演
1:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
2:00
クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:30
ローガン・ダラス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。
米製造業新規受注（4月）
予想 -3.1% 前回 3.4%（4.3%から修正）（前月比)
米JOLTS求人件数（4月）
予想 710.0万人 前回 719.2万人
米耐久財受注（確報値）（4月）
予想 -6.3% 前回 -6.3%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
4日
1:15
チュディン・スイス中銀理事、講演
1:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
2:00
クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:30
ローガン・ダラス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）
※予定は変更されることがあります。