ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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23:00

米製造業新規受注（4月）

予想 -3.1% 前回 3.4%（4.3%から修正）（前月比)



米JOLTS求人件数（4月）

予想 710.0万人 前回 719.2万人



米耐久財受注（確報値）（4月）

予想 -6.3% 前回 -6.3%（前月比)

予想 0.2% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)



4日

1:15

チュディン・スイス中銀理事、講演



1:45

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）



2:00

クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）



4:30

ローガン・ダラス連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶（質疑応答なし）



※予定は変更されることがあります。

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