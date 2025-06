世界的に高齢化が進む中、認知症は大きな課題となっており、2021年時点で世界には5700万人の認知症患者がいることが報告されています。しかし、近年に生まれた世代は、親や祖父母の世代より認知症を発症する可能性が低いことが、新しい研究でわかりました。Generational Differences in Age-Specific Dementia Prevalence Rates | Health Policy | JAMA Network Open | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2834750Younger generations less likely to have dementia, study suggests | Dementia | The Guardianhttps://www.theguardian.com/society/2025/jun/02/younger-generations-less-likely-dementia-studyクイーンズランド大学健康ビジネス経済センターのサブリナ・レンゼン氏らの研究チームは、アメリカ、イギリス、ヨーロッパを対象とした3つの長期調査から収集した70歳以上の高齢者6万2437人のデータを分析しました。研究チームは、日常生活を送る上での困難や認知テストのスコアまで、研究で収集されたさまざまな指標を考慮するアルゴリズムを使用し、参加者が認知症を発症している可能性が高いかどうかを判定しました。そして、研究チームが参加者を8つの出生コホートにわけて分析したところ、予想通りすべての出生コホートと地域で、年齢が上がるにつれて認知症の有病率が上昇していることがわかりました。この研究で特筆すべきなのは、年齢が同じでも、生まれた年代が新しい人ほど認知症を発症する可能性が低いことがわかったという点です。レンゼン氏は「例えば、81歳から85歳のアメリカ人の場合、1890年から1913年に生まれた人の25.1%が認知症であるのに対し、1939年から1943年に生まれた人では15.5%でした」と話しました。レンゼン氏によると、イギリスではあまり顕著ではなかったものの、この傾向はアメリカだけでなくヨーロッパとイギリスでも見られたとのことです。研究チームは、この傾向が特に女性で顕著なことから、最近の世代ほど認知症になる確率が低いのは、20世紀半ばに女性の教育へのアクセスが向上したからではないかと指摘しました。海外メディア・The Guardianの取材を受けた専門家らの、この研究結果の受け止め方はさまざまです。エディンバラ大学脳科学発見センター所長のタラ・スパイアーズ=ジョーンズ教授は、この研究は適切に実施されたと評価した上で、「高齢化に伴い、認知症患者の数は依然として増加傾向にありますが、今回の研究は、最近の世代では過去の世代に比べて認知症のリスクが低下しているという朗報をさらに裏付けるものです」と話しました。スパイアーズ=ジョーンズ氏によると、認知症の減少には義務教育や禁煙、そして認知症リスクと関連する心臓病、糖尿病、難聴などの疾患に対する治療法の改善といった介入が関係している可能性が高いとのことです。一方、ノッティンガム大学のトム・デニング教授は、この研究にはいいニュースが含まれているものの、認知症リスクを減らすための最も大きな健康改革のいくつかがすでに実施されている可能性があることを考えると、改善傾向が今後も続くと想定すべきではないと述べました。また、Alzheimer’s Research UKの政策・広報部長のデビッド・トーマス氏は、喫煙や空気の質など14の主要な危険因子に対処することで認知症の約半数を予防、あるいは遅らせることができるという証拠があると述べつつ、それら要因の中には個人の努力で変えることが難しいものもあると指摘しています。その上で、トーマス氏は「だからこそ、Alzheimer’s Research UKは認知症リスクへの対処を含め、健康障害を予防するための戦略を実施するよう政府に求めているのです」と話しました。