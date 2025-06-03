¾®ÀîÃÎ»Ò¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤òÄÉÅé¡Ö¾¼ÏÂ¤â½ª¤ï¤ê¡×¡¡ÉÂ±¡¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö´¶Æ°¤¹¤é³Ð¤¨¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®ÀîÃÎ»Ò¡Ê76¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¡ÖÄ¹Åè´ÆÆÄ¤¬¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤¿¡£ÌµÀ¤ËÈá¤·¤¤Æü¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡ÖÌµÀ¤ËÈá¤·¤¤Æü¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬16ºÐ¤Î»þ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤âÆÈÆÃ¤Ç¡¢Ìîµå¤È°ì½ï¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°õ¾ÝÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¡´ÆÆÄ¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡×¤È¤·¡Ö»ä¤Î²ÈÂ²¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È²¿¸Î¤«¤¤¤Ä¤âÁø¶ø¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø¿ÈÆâ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶·ãÎå¤·¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼¼¤Ç¤Ï¡¢¼¼ÆâÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤´¼«¿È¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢´µ¼Ô¤µ¤óÃ£¤ò·ãÎå¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª»Ñ¤Ë¤Ï´¶Æ°¤¹¤é³Ð¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ï·ÝÇ½À¸³è¤¬60¿ôÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥ª¡¼¥é¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÆÆÄ¤¬¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤êÊÕ¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥á¥¬¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡ªÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤ÆÂç¤¤¯¤ÆÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÅ·¹ñ¤ÎÀ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÀÍÛ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¾¼ÏÂ¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Ï¤º¡£´ÆÆÄ¡¼¤¢¤ÎÌ¾¸À¤ò¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø²æ¤¬Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ï¡¢±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡ª¡ÙËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£Ì´¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö¤É¤¦¤¾¡¢¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß²¼¤µ¤¤¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤ÎÀ¤¤Ç¤â¡Ø¤É¤¦¤â¡¢¤É¤¦¤â¡Ù¡Á¤Ã¤Æ°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê²ó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¹ç¾¸¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£