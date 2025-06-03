Éá¸³Ù¤Î¥Ûー¥à¥É¥¯¥¿ー ¸Î ÂÀÅÄ°ìÌé¤µ¤ó¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É138ÅÀ¡Ö±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¡×¤ÇÅ¸¼¨²ñ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Åç¸¶»Ô¤Î±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¤òµ²±¤äµÏ¿¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Ð»³¤ÎÀìÌç²È ÂÀÅÄ °ìÌé¤µ¤ó¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ë¤Ï¡¢±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¤Î¿·Ê¹µ»ö¤äÈòÆñ»þ¤ÎµÏ¿¡¢Ê®²Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢138ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¥µ¥Ýー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¾¾²¼ ±Ñ¼¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤¬ÂÀÅÄÀèÀ¸¤«¤éÄº¤¤¤¿¿·Ê¹¤Î¸½Êª¡£º£¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¤â¼ÂÊª¤ÎµÏ¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤Î½Å¤ß¤ò(´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤)¡×
¡ÈÉá¸³Ù¤Î¥Ûー¥à¥É¥¯¥¿ー¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Ð»³³Ø¼Ô¤ÎÂÀÅÄ °ìÌé¤µ¤ó¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»ñÎÁ¤Î¿ô¡¹¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÒ³²Åö»þ¡¢¶å½£Âç³ØÅç¸¶ÃÏ¿Ì²Ð»³´ÑÂ¬½ê¤Î½êÄ¹¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¡Ä¡£
¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÉá¸³Ù¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨²ñ¤ò´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¸µ¿¦°÷¤Î¾¾²¼ ±Ñ¼¤¤µ¤ó¡£
Åö»þ¤ÏËÉºÒ·¸Ä¹¤È¤·¤ÆÉü¶½¹ÔÀ¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¥µ¥Ýー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ ¾¾²¼ ±Ñ¼¤¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅö»þ¤Î¶õµ¤¤ò¡¢¼ÂÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£(ÂÀÅÄÀèÀ¸¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶µ·±¤òËÉºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë°ÕÌ£¤Ç¤º¤Ã¤È¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
µÇ°´Û¤Î2³¬¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤¹¡£
´óÂ£¤µ¤ì¤¿1600ÅÀ¤Ë¤ª¤è¤Ö»ñÎÁ¤Î»³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¦µæ¿ÍÀ¸¤È¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê®²ÐºÒ³²¤Î¡Öµ²±¡×¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡£
¤¢¤ÎÆü¤Î¡ÖµÏ¿¡×¤¬Ì¤Íè¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£