「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」新作ガンプラ「HG 1/144 ザク（GQ)」、「HG 1/144 白いガンダム」などが公開【#ガンプラ45周年】
【ガンプラ45周年記念スペシャル配信！】 6月3日20時より配信
11月 発売予定
12月 発売予定
12月 発売予定 【ガンプラ45周年記念スペシャル配信！】
BANDAI SPIRITSは、配信番組「ガンプラ45周年記念スペシャル配信！」にて「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」新作ガンプラ情報を発表した。
今回発表された「HG 1/144 ザク（GQ)」、「HG 1/144 白いガンダム」、「HG 1/144 シャア専用ザク（GQ）」の3商品が公開された。番組では試作品の全身像なども公開された。
HG 1/144 ザク（GQ)
11月 発売予定
価格：2,420円
HG 1/144 白いガンダム
12月 発売予定
価格：2,420円
HG 1/144 シャア専用ザク（GQ）
12月 発売予定
価格：2,420円
【 #ガンプラ 情報 】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) June 3, 2025
ガンプラ45周年記念スペシャル配信は本日です📢
6月3日（火）20時00分より生配信🎉#大河元気 さんとガンプラ企画担当を迎え、
45周年の展開情報・新商品情報・最新技術の紹介まで、幅広い情報をお届けします。… pic.twitter.com/Xv8PolLCPy
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