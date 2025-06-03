【ガンプラ45周年記念スペシャル配信！】 6月3日20時より配信

　BANDAI SPIRITSは、配信番組「ガンプラ45周年記念スペシャル配信！」にて「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」新作ガンプラ情報を発表した。

　今回発表された「HG 1/144 ザク（GQ)」、「HG 1/144 白いガンダム」、「HG 1/144　シャア専用ザク（GQ）」の3商品が公開された。番組では試作品の全身像なども公開された。

HG 1/144 ザク（GQ)

11月 発売予定
価格：2,420円

HG 1/144 白いガンダム

12月 発売予定
価格：2,420円

HG 1/144　シャア専用ザク（GQ）

12月 発売予定
価格：2,420円

【ガンプラ45周年記念スペシャル配信！】

(C)創通・サンライズ