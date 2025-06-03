¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¡¦¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡¢¡È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤âÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÈë·í¤òÅ°Äì²òË¶¡¡20Ò»¶Êâ¤Ç¡Ö¤¤¿¤¤¿¤¤¿¡Á!¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë½Ö´Ö¤È¤Ï
ºòÇ¯7·î¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù(½¸±Ñ¼Ò)¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡£¤½¤Î¸å¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³Æ»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î30Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿Á°ÊÔ(¥°¥é¥Ó¥¢³Æ»ï¤òÀÊ´¬Ãæ¡Ä½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¡¦¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¶µ°éÊý¿Ë¡É¤È¤Ï? ÊâÆ»¶¶¤Ç¡Ö¥Õ¥©¡Á¡×¤È¶«¤ó¤ÀÆü¤Îµ²±)¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ä¡¢¼Ì¿¿¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½Ìò·ÝÂçÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤ª»Å»ö¤¬¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼¬Ç¸¤ÎÂÎºî¤ê¤ÎÈë·í¤È¤Ï?
¡û¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°
¡½¡½Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¸½ºßÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ëÁ°¤Ë¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿! (·Ý½ÑÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ)¼Ì¿¿³Ø²Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÎý½¬¤¬¤Æ¤éÆ±µéÀ¸¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É! ¤½¤ì¤Ï¼Ì¿¿³Ø²Ê¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£ÉáÃÊ»£¤ëÂ¦¤Ç¤â¤¢¤ë¼¬Ç¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»£¤ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤¢¤ê¤Þ¤¹! »£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¡¢±Ç¤êÊý¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÊÑ¡×¤ÈÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆ°¤¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«´¶³Ð¤Ç¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö´ÉÍý
¡½¡½Á°ÊÔ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¿©»ö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä! ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±£¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬´°Á´¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦(¾Ð)¡£ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤äÀ¸³è½¬´·¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Ï¤è¤êµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿©»ö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
»ä¤Ï»é¼Á¤Ë¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÝ¼è¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç»é¼Á¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÊÆ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤Þ¤¹! ¤ªÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¸º¤é¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¡Ä¡Ä²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥Ñ¥ó¤è¤ê¤ªÊÆÇÉ¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤ªÊÆ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤!¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ºòÆü¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¤ªÊÆ°¦¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤´¼«¿È¤Ç¿©»ö´ÉÍý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹! ËèÆü¤Î¸¥Î©¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤·Ë»¤·¤¤Æü¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¿ï»þÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£Á´¤¯¸·¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¥±¡¼¥¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡È¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Êó¹ð¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Æ°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
»ä¤ÏÊâ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÊ¿µ¤¤Ç20Ò¤È¤«Êâ¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤â¿·¶¶¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËÌÜ¹õ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ²ñ¤Î»¶Êâ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¿·¶¶¤«¤éÌÜ¹õ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
Çò¶âÂæ¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í! ºä¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¤¤¿¤¤¿¤¤¿¡Á!¡×¤È¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï³¬ÃÊ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ÆÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¸«¤é¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤Ê¤ê½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹! 1½µ´Ö¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡¢ÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤ª»Å»ö¤¬¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¤òÆü¾ïÅª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÉ½»æ¡×
¡½¡½Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«?
¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä¿©»öÀ©¸Â¤ÎÉé²Ù¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½Ð±é¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤ËÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Á´¿È¤Î»£±Æ¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤äÂ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö´é¤Î³ÑÅÙ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤¬ÊÑ¤À¤È»È¤¨¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¿È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±¿Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¬Ç¸¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£Ç¯Ãæ¤ËÉ½»æ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹! ¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·É½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼¬Ç¸¤Ò¤Ê
2004Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢Æ¦ÉÄºÏÇÝ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£2024Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥ÈÊø²õ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£7·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Colony#15 ¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¬Ç¸¤Ò¤Ê 1st anniversary Event¡Á²Æ¤Î¼ÒÆâ²ñµÄ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£6·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØDOLCE vol.16¡Ù(ÇòÌë½ñË¼)¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
5·î30Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿Á°ÊÔ(¥°¥é¥Ó¥¢³Æ»ï¤òÀÊ´¬Ãæ¡Ä½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¡¦¼¬Ç¸¤Ò¤Ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆ³¤¤¤¿¡È¶µ°éÊý¿Ë¡É¤È¤Ï? ÊâÆ»¶¶¤Ç¡Ö¥Õ¥©¡Á¡×¤È¶«¤ó¤ÀÆü¤Îµ²±)¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ä¡¢¼Ì¿¿¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½Ìò·ÝÂçÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤ª»Å»ö¤¬¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼¬Ç¸¤ÎÂÎºî¤ê¤ÎÈë·í¤È¤Ï?
¡û¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°
¡½¡½Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¸½ºßÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«?
¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ëÁ°¤Ë¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿! (·Ý½ÑÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ)¼Ì¿¿³Ø²Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÎý½¬¤¬¤Æ¤éÆ±µéÀ¸¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É! ¤½¤ì¤Ï¼Ì¿¿³Ø²Ê¤ÎÆÃ¸¢¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£ÉáÃÊ»£¤ëÂ¦¤Ç¤â¤¢¤ë¼¬Ç¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»£¤ëÂ¦¤Î»ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤¢¤ê¤Þ¤¹! »£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¡¢±Ç¤êÊý¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÏÊÑ¡×¤ÈÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆ°¤¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«´¶³Ð¤Ç¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö´ÉÍý
¡½¡½Á°ÊÔ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤È¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ä°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¿©»ö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä! ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±£¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬´°Á´¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦(¾Ð)¡£ÉáÃÊ¤Î¿©À¸³è¤äÀ¸³è½¬´·¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Ï¤è¤êµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿©»ö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
»ä¤Ï»é¼Á¤Ë¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼è¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÝ¼è¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç»é¼Á¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ªÊÆ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤Þ¤¹! ¤ªÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¸º¤é¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¡Ä¡Ä²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¥Ñ¥ó¤è¤ê¤ªÊÆÇÉ¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¤ªÊÆ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤!¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ºòÆü¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¤ªÊÆ°¦¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤´¼«¿È¤Ç¿©»ö´ÉÍý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹! ËèÆü¤Î¸¥Î©¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤·Ë»¤·¤¤Æü¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¿ï»þÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£Á´¤¯¸·¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¥±¡¼¥¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡È¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Êó¹ð¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë±¿Æ°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
»ä¤ÏÊâ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÊ¿µ¤¤Ç20Ò¤È¤«Êâ¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤â¿·¶¶¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËÌÜ¹õ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ²ñ¤Î»¶Êâ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¿·¶¶¤«¤éÌÜ¹õ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
Çò¶âÂæ¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í! ºä¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¤¤¿¤¤¿¤¤¿¡Á!¡×¤È¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï³¬ÃÊ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ÆÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¸«¤é¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤Ê¤ê½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹! 1½µ´Ö¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡¢ÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤ª»Å»ö¤¬¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¤òÆü¾ïÅª¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÉ½»æ¡×
¡½¡½Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«?
¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä¿©»öÀ©¸Â¤ÎÉé²Ù¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢½Ð±é¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸å¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤ËÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Á´¿È¤Î»£±Æ¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤äÂ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö´é¤Î³ÑÅÙ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤¬ÊÑ¤À¤È»È¤¨¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¿È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±¿Æ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¬Ç¸¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
º£Ç¯Ãæ¤ËÉ½»æ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹! ¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·É½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼¬Ç¸¤Ò¤Ê
2004Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£¼ñÌ£¤Ï¥«¥á¥é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢Æ¦ÉÄºÏÇÝ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡£2024Ç¯7·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÀÄ½Õ¥²¥·¥å¥¿¥ë¥ÈÊø²õ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£7·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Colony#15 ¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¬Ç¸¤Ò¤Ê 1st anniversary Event¡Á²Æ¤Î¼ÒÆâ²ñµÄ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£6·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØDOLCE vol.16¡Ù(ÇòÌë½ñË¼)¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£