¡ÖµÓÎ©¤¬¾Ã¤¨¤¿¡ª¡×ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¡ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¡¡¤Ç¤â¤Ê¤¼µÓÎ©¡©¡Ú²¬»³¡Û
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷²ñ¼Ò¤«¤éµÓÎ©¤ò»ý¤Áµî¤ë°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖµÓÎ©¤¬¾Ã¤¨¤¿¡ª¡×ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¡ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¡¡¤Ç¤â¤Ê¤¼µÓÎ©¡©¡Ú²¬»³¡Û
¤Ê¤¼µÓÎ©¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î²ñ¼Ò¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡Ú²èÁü①¡Û¤Ç¤¹¡£
Âª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀè·î29Æü¤Î¸á¸å11»þ²á¤®¡£°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢2ËÜ¤ÎµÓÎ©¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç»ý¤Áµî¤ëÍÍ»Ò¡Ú²èÁü②¡Û¡£ÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«3Ê¬¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹ÀßÈ÷¡¡ËñÃ«¸øÅÐÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤³¤³¡Ú²èÁü③¡Û¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°ìËÜ½Ð¤·¤Æ¡£°ìËÜ¤³¤Î¾õÂÖ¡Ú²èÁü④¡Û¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìËÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤°¤Ã¤Æ¼Ö¤Þ¤Ç¡Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ë¡×
ÅðÆñ¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷²ñ¼Ò¡¢¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹ÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£ËñÃ«ÂåÉ½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÆü»ý¤Áµî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤µ2¥áー¥È¥ë¤È¡¢1¥áー¥È¥ë20¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½¤ÎµÓÎ©¡Ú²èÁü⑤¡Û¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î2ËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹ÀßÈ÷¡¡ËñÃ«¸øÅÐÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤³¤³¡Ú²èÁü⑥¡Û¤Ë¤¢¤Ã¤¿Äã¤¤¤Î¤¬Á´ÉôÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£7¡¢8ËÜ¡¢10ËÜ¤¯¤é¤¤¡×
¸½ºß¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÅð¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÓÎ©¤Ï2ËÜ¤À¤±¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ËñÃ«ÂåÉ½¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤Î¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡Ú²èÁü⑦¡Û¤«¤é¡¢Â¾¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÓÎ©¤âÆ±¤¸¿ÍÊª¤¬Åð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹ÀßÈ÷¡¡ËñÃ«¸øÅÐÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¡ÊÈÈ¿Í¤Ï¡Ë²¿¤Ù¤ó¤âÂ¿Ê¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£´¶¤¸°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¤¿¤À¡×
½¾¶È°÷¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½¾¶È°÷¡Ë
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤òÄß¤ë¤È¤¤ËÎ©¤Æ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Çº¤¤Ã¤¿¤Ê¡£ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡£Áá¤¯Êá¤Þ¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
°ìÂÎ¤Ê¤¼µÓÎ©¤À¤±¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹ÀßÈ÷¡¡ËñÃ«¸øÅÐÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤³¤Ã¤Á¡Ê¹â°µÀö¾ôµ¡¡Ë¡Ú²èÁü⑧¡Û¤ÎÊý¤¬¹â²Á¤ÇÇä¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤âµÓÎ©°ìÄ¾Àþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×ÌÜÅª¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥¨¥à¡¦¥¨ー¡¦¥¨¥¹ÀßÈ÷¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆËÉÈÈÂÐºö¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û
¶âÂ°¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ÎÇã¼è¶È¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½ºß¡¢¥¢¥ë¥ß¤ò´Þ¤à¶âÂ°¤ÎÇã¼èÁê¾ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÓÎ©¤ÎÁê¾ì¤Ï1¥¥í¤¢¤¿¤ê140±ßÄø¡£º£²óÅð¤Þ¤ì¤¿15¥¥í¤ÎµÓÎ©¤Ï2000±ßÄø¤ÇÇã¼è¶È¼Ô¤ËÇäµÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤µ¤ì¤ÆÀ½Ï£²ñ¼Ò¤ÇÍÏ¤«¤µ¤ì¤Æ¥¢¥ë¥ß¤Î¸¶ÎÁ¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£