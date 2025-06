¡Öshake a leg¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Àµ²ò¤¬°Õ³°¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「さっさと始める」でした!

直訳すると「足を振る」ですが、「shake a leg」には「さっさと始める」という意味があります。

相手の行動が遅く、イライラしているときに使うことが多いフレーズですよ。

A:「I want to sleep more.」

(もっと寝ていたい。)

B:「Get up! Shake a leg and go to school right now.」

(起きて! そしてさっさと学校に行きなさい。)