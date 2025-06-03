±ÑÃæ¶äÍø²¼¤²¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ç¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ·ÑÂ³¡á¥Ù¥¤¥ê¡¼ÁíºÛ
[£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡Ê±ÑÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼ÁíºÛ¤Ï£³Æü¡¢µÄ²ñ¤ÎºâÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Íø²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÊ³¬Åª¤«¤Ä¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬°ú¤Â³¤»ä¤ÎÊý¿Ë¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ÊËÇ°×À¯ºö¤Îº®Íð¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍø¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ÊÁ°¤ËÁý¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¶âÍø¤ÎÊý¸þ¤Ï¡Ë°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²¼¸þ¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íø²¼¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ä¶âÍø¤ÎºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
±ÑÃæ¶ä¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÉÔ³Î¼Â¡Êuncertain¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¡Êunpredictable¡Ë¡×¤âÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£