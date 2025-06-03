レノボ、USBハブ機能付きのWQHD 27型モニター「ThinkVision P27QD-40 / T27QD-40」
レノボ・ジャパンは6月3日、27型QHD解像度モニターの新製品として「ThinkVision P27QD-40」と「ThinkVision T27QD-40」を発表した。価格はP27QD-40が72,600円、T27QD-40が60,500円。
○ThinkVision P27QD-40
ThinkVision P27QD-40
ThinkVision P27QD-40はプロ向けの高性能モデルに位置付けられており、99% sRGB、98% DCI-P3、
99% BT.709の高い色域カバー率と10.7億色以上の表示に対応する点が特徴。USB-C接続で最大140Wの給電と映像入力に対応しており、搭載するUSB端子も活用してモニターをUSBハブとして活用できるとしている。
画面サイズ：27.0 型ワイド
液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）
アスペクト比：16:9
解像度：QHD（2560x1440 ドット）
色表示：10.7 億?以上
コントラスト比：1500:1
視野角（水平/垂直）：178°/178°
輝度（最大）：350cd/平方メートル
応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）
リフレッシュレート：推奨 24〜120Hz
インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB Type-C 3.2 Gen2（Upstream、最大 140W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、USB Type-B 3.2 Gen1（Upstream、データ転送）×1、USB Type-C 3.2 Gen1（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A（Downstream）×4（内 Powered USB×1）、RJ-45×1スタンド：チルト-5°〜23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整 155mm
KVM/PiP/PbP機能：対応
スピーカー：なし
サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm/約 6.8kg
○ThinkVision T27QD-40
ThinkVision T27QD-40
ThinkVision T27QD-40は、日々のオフィスワークから様々な作業まで、幅広いユーザーの生産性向上をサポートするというスタンダードモデル。USB-C経由の給電は最大100Wまでながら、ケーブル1本でで遺贈入力やデータ転送も利用可能。PiP/PbP機能は搭載していない。
画面サイズ：27.0 型ワイド
液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）
アスペクト比：16:9
解像度：QHD（2560x1440 ドット）
色表示：1,677 万?以上
コントラスト比：1500:1
視野角（水平/垂直）：178°/178°
輝度（最大）：350cd/平方メートル
応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）
リフレッシュレート：推奨 48〜120Hz
インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB Type-C 3.2 Gen1（Upstream、最大 100W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、USB Type-C 3.2 Gen1（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A（Downstream）×3（内 Powered USB×1）、RJ-45×1
スタンド：チルト-5°〜23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整 155mm
PiP機能：なし
PbP機能：なし
スピーカー：なし
サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm/約 6.8kg
○ThinkVision P27QD-40
ThinkVision P27QD-40
ThinkVision P27QD-40はプロ向けの高性能モデルに位置付けられており、99% sRGB、98% DCI-P3、
画面サイズ：27.0 型ワイド
液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）
アスペクト比：16:9
解像度：QHD（2560x1440 ドット）
色表示：10.7 億?以上
コントラスト比：1500:1
視野角（水平/垂直）：178°/178°
輝度（最大）：350cd/平方メートル
応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）
リフレッシュレート：推奨 24〜120Hz
インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB Type-C 3.2 Gen2（Upstream、最大 140W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、USB Type-B 3.2 Gen1（Upstream、データ転送）×1、USB Type-C 3.2 Gen1（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A（Downstream）×4（内 Powered USB×1）、RJ-45×1スタンド：チルト-5°〜23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整 155mm
KVM/PiP/PbP機能：対応
スピーカー：なし
サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm/約 6.8kg
○ThinkVision T27QD-40
ThinkVision T27QD-40
ThinkVision T27QD-40は、日々のオフィスワークから様々な作業まで、幅広いユーザーの生産性向上をサポートするというスタンダードモデル。USB-C経由の給電は最大100Wまでながら、ケーブル1本でで遺贈入力やデータ転送も利用可能。PiP/PbP機能は搭載していない。
画面サイズ：27.0 型ワイド
液晶種類：In-Plane Switching WLED 液晶（非光沢）
アスペクト比：16:9
解像度：QHD（2560x1440 ドット）
色表示：1,677 万?以上
コントラスト比：1500:1
視野角（水平/垂直）：178°/178°
輝度（最大）：350cd/平方メートル
応答速度：6ms（Normal Mode）/ 4ms（OSDメニューにて変更可能）
リフレッシュレート：推奨 48〜120Hz
インターフェース：HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4（入力×1、出力×1）、USB Type-C 3.2 Gen1（Upstream、最大 100W 給電/データ転送/映像出力機能）×1、USB Type-C 3.2 Gen1（Downstream、最大 15W 給電/データ転送）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A（Downstream）×3（内 Powered USB×1）、RJ-45×1
スタンド：チルト-5°〜23.5°、スイベル+/-45°、回転機能+/-90°、高さ調整 155mm
PiP機能：なし
PbP機能：なし
スピーカー：なし
サイズ/重量（スタンド含む）：約 613.4（W）×195（D）×384.1-539.1（H）mm/約 6.8kg