

○クレハ <4023> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の20.66％にあたる1000万株(金額で350億円)を上限に、6月4日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○デンソー <6902> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.68％にあたる1億8489万7756株(金額で3577億7715万7850円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付けは26年1月上旬からを予定、買い付け価格は未定。



○トヨタ <7203> [東証Ｐ]

発行済み株式数の9.14％にあたる11億9233万1020株(金額で3兆2085億6277万4820円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付けは26年1月上旬からを予定、買い付け価格は未定。また、公開買付終了後12億株の自社株を消却する予定。



○アイシン <7259> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.07％にあたる2323万9227株(金額で416億2145万5557円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付けは26年1月上旬からを予定、買い付け価格は未定。



○豊田通商 <8015> [東証Ｐ]

発行済み株式数の11.19％にあたる1億1809万5402株(金額で3606億6335万7708円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付けは26年1月上旬からを予定、買い付け価格は未定。



［2025年6月3日］



株探ニュース

