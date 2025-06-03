ËÜÅÄÍã¡õº´Æ£Î´ÂÀ¤âÀä»¿¡ª´Ú¹ñÈ¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÏÃÂê¡Ö¥ó¥ó¥ó¥ó¥Þ¥Þ¥£¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤¤¤ó¤À¤¬!!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄÍã¡Ê32¡Ë¡¢º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬2Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¡Ö¥Ó¥è¥Ã¥È¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤ä¥»¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡ÊÀÇ¹þ¤ß361±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¥ó¥ó¥ó¥ó¥Þ¥Þ¥£¡×¡¢º´Æ£¤Ï¡ÖÌ¼¤Ï¤ó¤¬Ê¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥ì¤¬¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤¤¤ó¤À¤¬!!¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï´Ú¹ñ¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤¹¤®¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£°ìÊý¡¢¿Íµ¤¤Ç¡Ö¤ä¡¼¤Ã¤È¤ß¤Ä¤±¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤âÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æµã¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£