¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¡Ö투 비 컨티뉴드¡Ê¥¤¥Ü¥ó¥»¥ó¥É ¥Á¥ã¥ë¥×¥Ã¥¿¥Ã¥±¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤Î°­Ìò¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó½Ð±é¡ª

果たして、正解は?

正解は、「生まれ変わってもよろしく」でした!

「生まれ変わってもよろしく」とは、千年という長い期間に何度も転生を繰り返している主人公のお話です。

英題は、「See You in My 19th Life」ですよ。

あなたはわかりましたか?



韓国ドラマのタイトルから韓国語を学んでみてくださいね。

《参考文献》

・『Kpedia』

・『コネスト』