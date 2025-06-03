¡Ö¥ß¥é¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¸«¤Æ°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î½¬´·¤Å¤±¤ò¡×µÕÁö»ö¸Î¼õ¤±¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Ë°ÂÁ´¹Ö½¬²ñ
¶âÂô»Ô¤Ç5·î¡¢78ºÐ¤ÎÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¡¢ÄÌ¾Î¡Ö»³Â¦´Ä¾õ¡×¤òµÕÁö¤·¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿¼Ö¤Î½÷À¤ËÂç¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»Æ¨Áö¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï3Æü¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á°ÂÁ´¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô¤Î¥¨¥¯¥·¡¼¥ë¾ëÅì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢65ºÐ¤«¤é85ºÐ¤Î¹âÎð¼Ô¥É¥é¥¤¥Ð¡¼8¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¶µ½¬½êÆâ¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê±¿Å¾Áàºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ØÆ³°÷¡Ö¥ß¥é¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¸«¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë½¬´·¤Å¤±¤ò¡×
»ØÆ³°÷¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ºÙ¤«¤¤Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ØÆ³°÷¡ÖÄ¾ÀÜº¸¸å¤í³Ñ¤ò¥ß¥é¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄ¾ÀÜ¸«¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë½¬´·¤Å¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡×
»²²Ã¼Ô¤ÎÃËÀ(85)¡ÖQ¹Ö½¬¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¡©¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¤¤Á¤ó¤È¤â¤Ã¤È´ðËÜ¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×ÃËÀ(84)¡Ö¼Ö¸ËÆþ¤ì¤¬º¸Â¦¤¬¸«¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ÇÀèÀ¸¤Î¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¶âÂôÅì·Ù»¡½ð¡¦¾¾ËÜÎ¤¹á¸òÄÌ°ì²ÝÄ¹¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¡Ê±¿Å¾¤Î¡Ë¥¯¥»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¸©·Ù¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌµÎÁ¤Î¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò³«¤¤¤Æ°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£