AMD、上野で『モンハンワイルズ』活用のゲーミングイベント開催へ - 6月14日（土）
日本AMDは、 「チームAMD ゲーミング フェス~ AMD Ryzen & AMD Radeonで『モンスターハンターワイルズ』を遊び尽くせ！ ~」と題して6月14日にイベントを開催すると明らかにした。
AMD、上野で『モンハンワイルズ』活用のゲーミングイベント開催へ - 6月14日（土）
esports Style UENOで日本AMDがイベントを行うという内容。AMDの最新製品を搭載したBTO PCメーカー各社のモデルを使用し、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』を体験できるというもので、当日はゲームプレイを通じてAMD製品の高いパフォーマンスや各モデルの特長をじっくりと体験できるという。
○スケジュール
12:15 開場（フリータイム／試遊）
13:00 イベント開始（YouTubeにてLIVE配信同刻スタート）
15:00 『モンスターハンターワイルズ』 プレイタイム
16:30 配信終了/会場内抽選会など
17:30 イベント終了
○内容
【製品展示】
AMD Radeon™ RX 9000 シリーズ 搭載グラフィックス カード
ASRock、ASUS、GIGABYTE、MSIによるソケットAM5対応マザーボード
AMD Ryzen™ 9000X3Dシリーズ プロセッサとAMD Radeon™ RX 9000 シリーズ グラフィックス を搭載したBTO PC
【トークセッション】
AMD 佐藤 美明とMC 鈴木 咲さんによるオープニング トーク
AMD 最新製品 紹介
パートナー企業による製品紹介
人気インフルエンサーによるゲーム紹介セッション
【ゲームプレイタイム】
インフルエンサーおよびパートナー企業担当者による「モンスターハンターワイルズ」チーム対抗戦
【勝利チーム予想クイズ 】
『モンスターハンターワイルズ』対戦で勝利するチームを予想し、正解者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント
【SNS投稿キャンペーン】
イベント会場にて指定ハッシュタグを付けてSNS投稿した来場者を対象に、オリジナルノベルティを抽選でプレゼント
チームAMD ゲーミングフェス 開催決定！6月14日(土) @ esports Style UENO大人気のハンティングゲームをスペシャルゲストと楽しもう！当日はAMD製品の紹介や会場でオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施予定です詳細は続報をお待ちください！#Radeon #Ryzen pic.twitter.com/wi965tboCp- AMD Japan (@amdjapan) May 16, 2025
AMD、上野で『モンハンワイルズ』活用のゲーミングイベント開催へ - 6月14日（土）
esports Style UENOで日本AMDがイベントを行うという内容。AMDの最新製品を搭載したBTO PCメーカー各社のモデルを使用し、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』を体験できるというもので、当日はゲームプレイを通じてAMD製品の高いパフォーマンスや各モデルの特長をじっくりと体験できるという。
12:15 開場（フリータイム／試遊）
13:00 イベント開始（YouTubeにてLIVE配信同刻スタート）
15:00 『モンスターハンターワイルズ』 プレイタイム
16:30 配信終了/会場内抽選会など
17:30 イベント終了
○内容
【製品展示】
AMD Radeon™ RX 9000 シリーズ 搭載グラフィックス カード
ASRock、ASUS、GIGABYTE、MSIによるソケットAM5対応マザーボード
AMD Ryzen™ 9000X3Dシリーズ プロセッサとAMD Radeon™ RX 9000 シリーズ グラフィックス を搭載したBTO PC
【トークセッション】
AMD 佐藤 美明とMC 鈴木 咲さんによるオープニング トーク
AMD 最新製品 紹介
パートナー企業による製品紹介
人気インフルエンサーによるゲーム紹介セッション
【ゲームプレイタイム】
インフルエンサーおよびパートナー企業担当者による「モンスターハンターワイルズ」チーム対抗戦
【勝利チーム予想クイズ 】
『モンスターハンターワイルズ』対戦で勝利するチームを予想し、正解者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント
【SNS投稿キャンペーン】
イベント会場にて指定ハッシュタグを付けてSNS投稿した来場者を対象に、オリジナルノベルティを抽選でプレゼント
チームAMD ゲーミングフェス 開催決定！6月14日(土) @ esports Style UENO大人気のハンティングゲームをスペシャルゲストと楽しもう！当日はAMD製品の紹介や会場でオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施予定です詳細は続報をお待ちください！#Radeon #Ryzen pic.twitter.com/wi965tboCp- AMD Japan (@amdjapan) May 16, 2025