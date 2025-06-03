日本AMDは、 「チームAMD ゲーミング フェス~ AMD Ryzen & AMD Radeonで『モンスターハンターワイルズ』を遊び尽くせ！ ~」と題して6月14日にイベントを開催すると明らかにした。

AMD、上野で『モンハンワイルズ』活用のゲーミングイベント開催へ - 6月14日（土）

esports Style UENOで日本AMDがイベントを行うという内容。AMDの最新製品を搭載したBTO PCメーカー各社のモデルを使用し、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』を体験できるというもので、当日はゲームプレイを通じてAMD製品の高いパフォーマンスや各モデルの特長をじっくりと体験できるという。

○スケジュール

12:15　開場（フリータイム／試遊）

13:00　イベント開始（YouTubeにてLIVE配信同刻スタート）

15:00　『モンスターハンターワイルズ』 プレイタイム

16:30　配信終了/会場内抽選会など

17:30　イベント終了

○内容

【製品展示】

AMD Radeon™ RX 9000 シリーズ 搭載グラフィックス カード

ASRock、ASUS、GIGABYTE、MSIによるソケットAM5対応マザーボード

AMD Ryzen™ 9000X3Dシリーズ プロセッサとAMD Radeon™ RX 9000 シリーズ グラフィックス を搭載したBTO PC

【トークセッション】

AMD 佐藤 美明とMC 鈴木 咲さんによるオープニング トーク

AMD 最新製品 紹介

パートナー企業による製品紹介

人気インフルエンサーによるゲーム紹介セッション

【ゲームプレイタイム】

インフルエンサーおよびパートナー企業担当者による「モンスターハンターワイルズ」チーム対抗戦

【勝利チーム予想クイズ 】

『モンスターハンターワイルズ』対戦で勝利するチームを予想し、正解者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント

【SNS投稿キャンペーン】

イベント会場にて指定ハッシュタグを付けてSNS投稿した来場者を対象に、オリジナルノベルティを抽選でプレゼント

チームAMD ゲーミングフェス 開催決定！6月14日(土) @ esports Style UENO大人気のハンティングゲームをスペシャルゲストと楽しもう！当日はAMD製品の紹介や会場でオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施予定です詳細は続報をお待ちください！#Radeon #Ryzen pic.twitter.com/wi965tboCp- AMD Japan (@amdjapan) May 16, 2025