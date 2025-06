5月27日に新メンバー・五期生の『おもてなし会』(※1)を終えた直後の“新生”日向坂46が早くも単独ライブ『日向坂46 BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」』を5月28日、29日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催した。

今年4月5日、6日開催のアニバーサリーライブ『6回目のひな誕祭』(※2)で佐々木美玲&佐々木久美、4月30日、5月1日開催の『13th Single ひなた坂46 LIVE』で高瀬愛奈と、“最後の一期生”が全員卒業し、新たな仲間=五期生を迎えて初めて臨む全体ライブ。グループとしてのライブ開催間隔が非常に狭いだけにマンネリ化も懸念されたが、そんなこちら側の不安を完全払拭するくらいに、“新生”日向坂46は文字通り“BRAND NEW LIVE”を我々に提供してくれた。なお、本稿では2日目の公演について記していく。

「Overture」に続いて会場が虹色のレーザーで照らされると、ステージ後方のLEDスクリーンが上昇してメンバーが登場。これと同時に、ライブは「青春の馬」からスタートする。新衣装を身に纏い、二期生から五期生までの総勢30名による“新生”日向坂46は、がむしゃらさを前面に打ち出したひたむきなパフォーマンスを届けていく。安心感の強いセンターの小坂菜緒は笑顔を浮かべ、頼もしさや自信がみなぎっているようにも見て取れ、そこにはかつて憧れた一期生がいなくなった日向坂46を「自分が先頭に立って引っ張っていくんだ」という強い意志も伝わってくる。歌詞のテーマやこの曲が持つストーリーを含め、“新生”日向坂46の1曲目に選ばれた意味もおひさま(日向坂46ファンの総称)はしっかり感じ取ることができたはずだ。

短いMCを挟んだあとは、二期生から四期生までの20名で「海風とわがまま」「一生一度の夏」「真夜中の懺悔大会」とポジティブな楽曲が続く。「一生一度の夏」と「真夜中の懺悔大会」は一期生による期別曲だが、こうして残されたメンバーたちが歌い継ぎ、かつ新たな形で表現していくことで、楽曲本来が持つ物語に新たな側面が追加されていく。過去をただ大切にするだけでなく、「未来へと繋ぐために新しいストーリーを自分たちで作り上げていくんだ」という前向きさは、現メンバーのそれでも歩いていかなくてはいけないという姿勢そのものではないだろうか。

以降も13thシングルのひなた坂46メンバーによる「あの娘にグイグイ」で、エネルギッシュなライブの流れを引き継ぐ。センターの富田鈴花にとっては、おそらくこの日が卒業前最後の有観客ライブとなるわけだが、感傷的な空気を一切感じさせないほどパワフルな歌とダンスで目の前のおひさまを魅了し続け、彼女に負けじと新キャプテンの髙橋未来虹をはじめとするメンバーたちもよく通る声で歌声を響かせる。

その後も小西夏菜実、清水理央、宮地すみれによる「あのね そのね」、金村美玖、髙橋、山口陽世、平岡海月による「どこまでが道なんだ?」といったユニット曲が連発。彼女たちはメインステージやアリーナ中央のサブステージなどを巧みに使い、小細工なしのド直球なパフォーマンスで観る者を魅了。日向坂46のライブというと、ミュージカルチックでストーリー性の強い演出を含む構成が印象的だが、この日は純粋に歌とダンスと“ステージに立つメンバー”という至極シンプルな形でステージが展開されていく。

ムーディなSEに乗せて金村が華麗なソロダンスを披露したのに続いて、それまでのアッパーで元気いっぱいな空気を彼女がセンターに立った「月と星が踊るMidnight」で一変。エモーショナルさと前のめり感が印象的なパフォーマンスは、どこかけやき坂46と印象が重なるものがあり、しっかり過去を踏襲しながら今に繋げていることも伝わる。かと思えば、チアダンスをフィーチャーした「アザトカワイイ」ではセンターの松田好花を中心に、オリジナルの振り付けを踏襲した可愛らしいダンスで再び場の空気を変えていく。

さらに、小坂チームと金村チームに分かれたメンバーが、4つ打ちビートで繋いだ「キュン」「ってか」をメドレーで立て続けに披露。ダンサブルさが強調されたアレンジは、観る側の高揚感を急上昇させるに最適で、最後は「君しか勝たん」で2組が合流して10分近くにおよぶ豪華なメドレーを締め括った。日向坂46にとってこういったアレンジのメドレーは珍しい試みかもしれないが、こうしたチャレンジも新体制による“リスタート”ならではと言えるだろう。

■五期生が全力で表現した大野愛実&松尾桜 Wセンター「絶対的第六感」も

ライブ後半は、再びステージに登場した五期生による「ジャーマンアイリス」からスタート。センターの大野愛実を筆頭に白地にカラフルな虹色を散りばめた衣装を着た10人は、2日前の『おもてなし会』の時以上に自信に満ちた表情を見せる。直前まで圧倒的な存在感と表現力でステージを彩った先輩たちを前にして、デビュー間もない五期生にもスイッチが入ったのだろう。もしかしたら、今持ち合わせている実力以上の何かが引き出された瞬間だったのかもしれない。

そしてそれは、続く四期生「シーラカンス」、三期生「パクチー ピーマン グリーンピース」、二期生「You're in my way」での五期生コラボパートからも十分に伝わってきた。「シーラカンス」では大田美月、大野、片山紗希、高井俐香、「パクチー ピーマン グリーンピース」では蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、「You're in my way」では下田衣珠季、鶴崎仁香、松尾桜が各期に混じりパフォーマンスするわけだが、先輩たちとの実力の差は明白ながらもそこに必死に食らいつこうとするがむしゃらな姿勢は“日向坂46イズム”そのものではなかっただろうか。そんな中で、ほんの一瞬浮かび上がる五期生の「私たちも日向坂46です!」という強い意志を感じ取った瞬間、筆者は「この五期生の姿を目にしたら、きっと卒業していった一期生たちも安心するのでは」と胸が熱くなった。

ライブ終盤戦は正源司陽子&藤嶌果歩という新たな日向坂46の“顔”を中心に据えた「永遠のソフィア」、その2人がダブルセンターを務めたヒット曲を五期生のみで全力で表現した「絶対的第六感」と、比較的最近の楽曲を連発。特に後者では大野&松尾がダブルセンターを務めたほか、曲間に長尺のダンスソロパートを追加するなどして、この日初めて五期生を生で観るおひさまに向けて自分たちの個性や魅力を届けていく。

そんな五期生の気を吐くパフォーマンスに続いて、「私たちも負けていられない!」と言わんばかりに四期生が「見たことない魔物」で会場の熱量を爆上げ。圧倒的な求心力の強さを見せるセンター・藤嶌や、すでに一人ひとりが独立した個性を身に付けた四期生たちによるステージングは、クライマックスにぴったりと言えるものだ。そこから他メンバーも加わり、「君はハニーデュー」「卒業写真だけが知ってる」とヒットシングルの数々で会場の熱気を最高潮にまで到達させ、最後はポジティブな空気を纏った小坂によるソロダンスからの流れで、最新シングル表題曲「Love yourself!」にてライブ本編を見事に締めくくった。

アンコールでは一期生楽曲「愛はこっちのものだ」を、二期生から四期生までの20名で元気いっぱいに披露。一期生の絶対的な幸福感を踏襲しつつも、現在の二期生から四期生らしさも強くにじませたパフォーマンスは“新生”日向坂46と呼ぶにぴったりなものだった。その後、小坂や富田、髙橋がホッとした表情を浮かべながらライブの感想を口にする。そんな中、サプライズとして今年9月から11月にかけて全国6都市で13公演をまわる新たな全国ツアー開催も発表。これを受け、前任の佐々木久美からキャプテンを引き継いだ髙橋は「2024年から2025年はじめまではグループにとって変化が多かった。だからこそ、5月のシングル(『Love yourself!』)やライブの開催は当たり前じゃないってことをより一層感じています」と語る。

その後も髙橋は「(そういった活動の)一つひとつに魂を込めて取り組まないと、日向坂46の明るい未来に繋がらないという気持ちで活動しています。グループを最初から築いてきた一期生さんが卒業されてから新しいメンバーも増えて、(ツアーで)各地に足を運んでいけることを嬉しく思います。しかも昨年のツアーよりも都市数が増えて、最後にまたここ(国立代々木競技場 第一体育館)に戻ってこられて、3日間開催と新たな試練もありますが、秋に向けてさらに挑戦的なことをたくさんやっていきたいと思います。さらにパワーアップした姿でこの地に帰ってくると、皆さんに約束します!」と、淀みない言葉で前向きさを伝えていく。キャプテン就任からまだ2カ月にも満たない髙橋だが、すでに十分すぎるほどのキャプテンシーをこのMCから感じ取ることができた。

■新キャプテン・髙橋未来虹「“チーム日向坂”は永遠です」

そんな彼女たちが最後の1曲に選んだのは「僕に続け」。この曲の間奏で、髙橋は以下のようなメッセージを残している。

「変わっていくことには不安は伴うものだけど、皆さんからいただいた拍手や歓声、そして目の前に広がるペンライトの景色が、私たちが届けたかった思いに対する答えなんだと受け止めました。虹の向こうに一筋の光のような、そんなものが見えた感覚でした。私たちは皆さんが困難に立ち向かわなければいけない時にそばにいたいし、私たちが夢を叶える瞬間には皆さんにそばにいてほしい。メンバーとおひさま、そしていつも支えてくださるスタッフの皆さん、“チーム日向坂”は永遠です。一緒に支え合って、進んでいきましょう!」

「僕に続け」は一期生の齊藤京子が卒業する際に残した楽曲だが、二期生から五期生までの新体制で歌われたことで、そして髙橋のメッセージが加わることで、歌詞の意味もより鮮明を増したと同時に、さらなるエモーションが加わったのでないだろうか。

こうして五期生が加わった新体制での日向坂46による初ステージは終了した。振り返ってみると、「誰よりも高く跳べ!2020」や「JOYFUL LOVE」のようなこれまでのライブ定番曲は皆無。むしろ、一期生が残した期別曲を新たな全体曲のような形で表現したり、「僕に続け」を所信表明の意味も込めたアンセムとして最後に歌うなど、新しいライブの在り方(=『BRAND NEW LIVE』)をたくさん提供してくれた。正直な話、ここ数年の日向坂46のライブにおいて新たな課題が生じたり、消化不良を覚えたりすることはゼロではなかったが、この日は選曲や演出、メンバーのステージでの佇まいや表情、メッセージなどすべてががっちりと噛み合っていたように感じる。

もちろん、今後も従来の演出が多く展開されるステージが用意されることもあるだろう。しかし、今回見せてくれたやり方や姿勢で臨めば過去の課題もクリアできるのではないか――。今の日向坂46ならそれをやり遂げられるはずだ。そう強く確信をもたらしてくれた、可能性に満ち溢れた一夜だった。

(文=西廣智一)