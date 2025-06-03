¡ÚÄÉÅé¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó Ç¾¹¼ºÉ¤«¤é3330Æü¡ª¡¡ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿Æü
ÀÖ¤¯¡Ö£³¡×¤Î¿ô»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ
¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¼ê¤ÇÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡È±É¸÷¤Îµð¿Í·³¡É¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬£¶·î£³Æü¡¢¸áÁ°£¶»þ39Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯89¡£»à°ø¤ÏÇÙ±ê¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤Î¼«Âð¤ÇÇ¾¹¼ºÉ¤ËÅÝ¤ì¡¢¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç04Ç¯£³·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö´ñÀ×Åª²óÉü¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°ÀÅ¤Ï°ìÀÚÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÜ»ï¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤Â³¤±¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò²áµîµ»ö¤è¤ê¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¡Ö¸¶ÅÀ¡¦Â¿ËàÀî¡×¤Ç½é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤¿Æü¡Ê¡Ç13Ç¯£´·î19Æü¹æ¡Ë¡Û
Ç¾¹¼ºÉ¤ËÅÝ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î¡Ç05Ç¯£¶·î¡¢ËÜ»ï¤Ï¡¢Â¿ËàÀî¤ÎÅÚ¼ê¤ò¡¢¾ó¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¾®±«¤ÎÃæ¡¢Æü²Ý¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÅÔÆâ¤Î¸ø±à¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¢¤È¡¢°ÜÆ°¤Î¼Ö¤Ç¡¢Â¿ËàÀî¤ÎÅÚ¼ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£µìµð¿Í·³Â¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òº¸¼ê¤Ë¾ó¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êâ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£ÀÖ¤¯¿ô»ú¤Î¡Ö£³¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¹õ¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿¤½¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÉüµ¢¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¡¢Â¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÊó¹ð¤¹¤Ù¤¯¡¢ÉÂµ¤¸å½é¤á¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òËèÆü¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜ»ï¤Ë¤Ï¤½¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÇ¾¹¼ºÉ¤«¤é3330Æü¡ª¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥ë¡×¤òÅê¤²¤¿¡Ê¡Ç13Ç¯£µ·î£³Æü¹æ¡Ë¡Û
Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëÆü¨¡¨¡¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ËÜ»ï¤Ï¤Ä¤¤¤ËÌÜ·â¤·¤¿¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ç04Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ3330ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ç13Ç¯£´·î15Æü¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢µð¿Í·³Â¿ËàÀî¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ×ÃÏ¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤íËè½µ·îÍËÆü¡¢¤³¤Î¸ø±à¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò¤ª¸«¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·±¦Â¤ò°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¡¢ÉÂµ¤¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç°§»¢¡£½÷À¤«¤é¸¤ÍÑ¤ÎÂÊ±ß·Á¥Ü¡¼¥ë¤òº¸¼ê¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥ó¤È£³m¤Û¤ÉÅê¤²¤¿¤Î¤À¡£Çòµå¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏÌÌ¤ËÍî²¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¤¤¬Òú¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î²¼¤Ø¡£¡Ö¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡Á¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¶õÃæ¤Ø¤ÈÅê¤²¾å¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Åêµå¿ô¤Ï¤³¤Î¡Ö£²¡×µå¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò²æ¡¹¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
ºÆ¤Ó¡¢±¦¼ê¤Ç¤âÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤¤ëÆü¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾Ð´é¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¤¤Ê´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
²æ¡¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¾Ð´é¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£