¡Ú¤¢Á³¡Û¡Ö¤¾¤Ã¤¯¤ó¡×´ÜÆâÍÎ¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡ËÂáÊá¡¡Æ¬¤Ë½÷ÀÍÑ²¼Ãå¡¦ÂÎÁàÃå¤ä¥Ö¥ë¥Þ¡¼»Ñ¤Ç×Ñ×Ë¤«¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ»ëÄ°¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡× ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô
ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢½÷ÀÍÑ¤Î²¼Ãå¤òÆ¬¤ËÈï¤Ã¤¿»Ñ¤òÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²èÇÛ¿®¼Ô¤Î51ºÐ¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¼Ô¤Î´ÜÆâÍÎ¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£
´ÜÆâÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î¡¢»ÔÀî»ÔµÜµ×ÊÝ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÂÎÁàÃå¤ä¥Ö¥ë¥Þ¡¼¤òÃå¤Æ¡¢Æ¬¤Ë½÷ÀÍÑ¤Î²¼Ãå¤òÈï¤Ã¤Æ×Ñ×Ë¤·¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÜÆâÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¾¤Ã¤¯¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼Ãå¤òÈï¤Ã¤Æ×Ñ×Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÜÆâÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¶½Ì£¤òÊú¤¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ»ëÄ°¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£