NST¤¬11²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤· CM²Í¶õÈ¯Ãí¤Ê¤É¹ñÀÇ¶É¤¬»ØÅ¦¡Ú¿·³ã¡Û
NST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤CM¤ÎÀ©ºîÈñ¤ò²Í¶õ¤Ë·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É¤«¤éÌó11²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ØNST¡Ù¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬Â¸ºß¤»¤ºÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤CM¤ÎÀ©ºîÈñ¤òÁõ¤Ã¤¿¤ê¡¢³°ÃíÈñ¤ò¿åÁý¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Í¶õ·ÐÈñ¤Î·×¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ±½Ð¤µ¤ì¤¿¶âÁ¬¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹¹ð²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÀÜÂÔ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢²Í¶õ·×¾å¤ä¿åÁý¤·¤·¤¿³°ÃíÈñ¤Î·×¾å¤Ç½êÆÀ¤ò¾¯¤Ê¤¯¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¡ØNST¡Ù¤Ë2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÌó11²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤áË¡¿ÍÀÇ4²¯±ß¤Û¤É¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØNST¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ë½êÆÀ±£¤·¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¸«²ò¤ÎÁê°ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤Ç¼ÀÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡ØNST¡Ù¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬Â¸ºß¤»¤ºÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤CM¤ÎÀ©ºîÈñ¤òÁõ¤Ã¤¿¤ê¡¢³°ÃíÈñ¤ò¿åÁý¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Í¶õ·ÐÈñ¤Î·×¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ±½Ð¤µ¤ì¤¿¶âÁ¬¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹¹ð²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÀÜÂÔ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É¤Ï¡¢²Í¶õ·×¾å¤ä¿åÁý¤·¤·¤¿³°ÃíÈñ¤Î·×¾å¤Ç½êÆÀ¤ò¾¯¤Ê¤¯¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¡ØNST¡Ù¤Ë2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÌó11²¯±ß¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉÄ§ÀÇ³Û¤Ï¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¤ò´Þ¤áË¡¿ÍÀÇ4²¯±ß¤Û¤É¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØNST¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ë½êÆÀ±£¤·¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¸«²ò¤ÎÁê°ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤Ç¼ÀÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£