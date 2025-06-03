ÂçÊª¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È19ºÐº¹¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢¥°¥Ã¥¹¥êÉ×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤è¤¯Ì²¤ê¤Þ¤¹¡×170¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ë
¸µ²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤Ç¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¹âÌÚË¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤ÎºÊ¡¢ÀéÁá¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹âÌÚ¤µ¤ó¤Î¿²»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇú¿ç¤¹¤ë¹âÌÚË¤µ¤ó¤ÈÀéÁá¤µ¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
ÀéÁá¤µ¤ó¤Ï¹âÌÚË¤µ¤ó¤Î19ºÐÇ¯²¼¤Ç¡¢170¥»¥ó¥Á¤Î¥â¥Ç¥ë¡£ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¹âÌÚË¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¡¢2020Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
ÀéÁá¤µ¤ó¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Ç½Ï¿ç¤¹¤ë¹âÌÚË¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¤è¤¯Ì²¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈè¤ì¤«¤Ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¦¤¿¤¿¿² ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡×¡ÖÇú¿ç¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£ÀéÁá¤µ¤ó¤Ï¹âÌÚË¤µ¤ó¤È¤Î¤«¤É¹¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÈþÍÆ¼¼¥«¥Ã¥È¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÁá¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀéÁá¤µ¤ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤ä¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö²¶¤ÎË¤µ¤ó¤òÌþ¤ä¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹âÌÚË¤µ¤ó¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÌÚË¤µ¤ó¤ÏÅðÎÝ²¦¤ò1²ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò3²ó³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤äÌîµå·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£