°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤»»ö¸Î¡Ä20ÂåÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¡¡¹áÀî
»°´Ñ¹°è¹ÔÀ¯ÁÈ¹çÆî¾ÃËÉ½ð
¡¡¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤Î»°´Ñ¹°è¹ÔÀ¯ÁÈ¹çÆî¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20Âå¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3ÆüÉÕ¤±¤ÇÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÉÕ¤±¤ÇÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢»°´Ñ¹°è¹ÔÀ¯ÁÈ¹çÆî¾ÃËÉ½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20Âå¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤Ï2024Ç¯9·î¡¢´Ýµµ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÊÌ¤Î¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿ÍÃËÀ¤È°û¼ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤½¤Î¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¾ÃËÉ»Î¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤ÇÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é½èÊ¬¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°´Ñ¹°è¹ÔÀ¯ÁÈ¹ç¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡ÖÉþÌ³µ¬Äø¤ä¿¦°÷¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤òÅ°Äì¤·¤ÆºÆÈ¯¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£