【週刊FLASH 6月17日号】 6月3日発売 価格:550円

「週刊FLASH 6月17日号」

【拡大画像へ】

光文社は「週刊FLASH 6月17日号」を6月3日に発売した。価格は550円。表紙と巻頭ページには、情報バラエティ番組「王様のブランチ」(TBS系)でのレギュラーリポーターをはじめ、映画やドラマ出演など、様々なジャンルで活躍中の冴木柚葉さんが登場している。

初の表紙と10ページの巻頭グラビアを務める冴木柚葉さん。本人が「1着1着、全然違う雰囲気だった」と語る通り、衣装ごとに異なる表情やポージングを見せてくれる。インタビューでは25歳を迎えた今、本人が考える「大人の女性」について語っている。

冴木柚葉(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

ヤングジャンプ「制コレ24」、格闘技イベントKrushの「Krushガールズ」に選ばれるなど、注目の17歳百田汐里さんがFLASHに登場。6ページにわたり爽やかなグラビアを披露している。

百田汐里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

6月13日に全国公開の映画「きさらぎ駅 Re:」に主演する本田望結さん。2度にわたり異世界に迷い込む主人公を演じていることにちなんで、姉・本田真凜とのあいだで起こった「不思議な出来事」について語る。

本田望結(C)光文社/週刊FLASH 写真◎三戸建秀

(C)2025 Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.