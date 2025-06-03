ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡õÅì¤Á¤Å¤ë¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò°¥Åé¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡Øµð¿Í¤ÎÀ±¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Åì¤Á¤Å¤ë¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò°¥Åé¤·¤¿¡£
¡¡²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×µÈÅÄ·É¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»Ñ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÎ®¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬ÂÐ¼«Ê¬¤Î¾¡Éé¤À¤«¤é¡Ù¤È¡£ÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»Ñ¤¬Î®¤ì¤Æ¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤¬µÕ¤Ë¸µµ¤¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼Å¤ó¤À¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌîµåÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬»þ¡¹¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤È¤«¤Ë¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬¾®³Ø¹»£±Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ëµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤¬¡Øº£Æü¤«¤éµð¿Í±þ±ç¤¹¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¸À¤¤¤À¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤ò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤Æ¡¢¤À¤«¤é¾¾°æ¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µð¿Í¥Õ¥¡¥óÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÅì¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÄ¶°ìÎ®¤À¤·¡¢Ìîµå¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í°Ê³°¤âÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¤¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤´ÉÂµ¤¤·¤Æ¤«¤é±¦È¾¿È¤ÎËãáã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¤½¤Î»Ñ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£Ãæ¹âÇ¯¤ä¤´ÉÂµ¤¤ÎÊý¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤ËËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ö°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤ÊÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËµðÀ±Íî¤Ä¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Øµð¿Í¤ÎÀ±¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤òÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¡¢¸Î¿Í¤òÅé¤ó¤À¡£