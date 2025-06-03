¡ÖÌµ»ö¸Å»²¤Ç¤·¤¿¡Ä(¡¡¦¦Ø¡¦¡®)¡×GoogleJapanà¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸Å»²²ñáÆþ²ñ¿³ºº¤¬ÏÃÂê¡Öupotu¤È¤«ksk¤È¤«Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤ÌäÂê¥¥Ü¥ó¥Ì¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê±Â¤ËÄà¤é¤ì¥¯¥Þ¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡Öº£¤¹¤°Ä©Àï½Á¡ª¡×
¡¡Google Japan¤Î¸ø¼°£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£Åê¹ÆÆâÍÆ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¢ÁŽß¢ÏŽß¢Áage Gemini Canvas ¤Ç¡Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸Å»²²ñÆþ²ñ»ñ³Ê¿³ºº¡Û¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ®¹Ô¤·¤¿à¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Æ±¥¯¥¤¥º¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤ÎAI¡ÖGemini ¡×¤Î¿·µ¡Ç½¡ÖGemini Canvas¡×¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Á´4Ìä¤ÈÉ®µ»î¸³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£¤¹¤°Ä©Àï½Á¡ª¡×¤È²û¤«¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¥¹¥é¥ó¥°¤¬Áê¼¡¤°
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌµ»ö¸Å»²¤Ç¤·¤¿¡Ä(¡¡¦¦Ø¡¦¡®)¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤ÌäÂê¥¥Ü¥ó¥Ì¡×¡Öage¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡×¡Öupotu¤È¤«ksk¤È¤«Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê±Â¤ËÄà¤é¤ì¥¯¥Þ¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£