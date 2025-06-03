¡Ö¤«¤±ÊüÂê¡×°ÍÑ¤ÇÇä¤ê¾å¤²Áý ¡ÈÃ¦ÀÇ¡É¤Ç²ñ¼ÒÂåÉ½¤ò·º»ö¹ðÈ¯
¡¡¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤ÈÂåÉ½¤ÎÃË¤¬¡¢1²¯2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë½êÆÀ¤ò±£¤·Ã¦ÀÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤Ë·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥È¤ÎHP¤ÎÆâÍÆ
¡¡ËÅç¶è¤Ë¤¢¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ²óÀþ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥È¡×¤È¡¢»³ÃæÎ¼°ìÂåÉ½¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÌó1²¯2600Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É3200Ëü±ß¤Û¤É¤òÃ¦ÀÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÃæÂåÉ½¤ÏÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¡Ö¤«¤±ÊüÂê¡×¥×¥é¥ó¤ò°ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊýË¡¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¿Í¤Î²ñ¼Ò¤Ë²Í¶õ¤ÎÀÁµá½ñ¤òºîÀ®¤µ¤»¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë