¡¡Ãæ¹ñÅìËÌÉô¡¦ÎËÇ«¾Ê¤ÎÂçÏ¢»Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬ÆüËÜ¤«¤é½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñÅìËÌÉô¡¦ÂçÏ¢»Ô¤ÎÄ®ÊÂ¤ß

¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²¼Ô2¿Í¤Î¤¦¤ÁÃËÀ­1¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àè·î25Æü¤ËÎËÇ«¾Ê¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤«¤éßÄÍÛ¤ÎÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡¡ÆüËÜ¤Î³°¸òÅö¶É¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤äÁÜººÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ­ÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë